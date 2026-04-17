Nhiều thủ đoạn trục lợi bảo hiểm tinh vi bị phát giác

Một trong những vụ việc gây rúng động dư luận tại Thanh Hóa là vụ “giả chết để trục lợi bảo hiểm”. Đối tượng Nguyễn Thị Thu ở phường Quang Trung sau khi tham gia nhiều hợp đồng bảo hiểm nhân thọ đã dàn dựng cái chết của chính mình bằng cách sử dụng thuốc ngủ, tạo hiện trường giả rồi tổ chức đám tang như thật. Sau khi hoàn tất thủ tục khai tử, gia đình tiến hành làm hồ sơ yêu cầu chi trả bảo hiểm và được nhận số tiền lớn. Nhiều năm sau đó, đối tượng Thu sống dưới thân phận khác ở địa phương khác. Chỉ đến khi quay trở về xin xóa khai tử để giải quyết giấy tờ cá nhân, hành vi gian lận mới bị phát giác. Vụ việc phản ánh những lỗ hổng trong công tác xác minh, quản lý dữ liệu dân cư và bảo hiểm.

Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa nghiên cứu hồ sơ, tài liệu điều tra làm rõ hành vi trục lợi bảo hiểm.

Nếu vụ “giả chết” là biểu hiện của hành vi cá nhân, thì các vụ việc liên quan đến bệnh viện công lập tại Thanh Hóa lại cho thấy mức độ nghiêm trọng hơn nhiều khi có sự cấu kết mang tính hệ thống. Năm 2025, Công an tỉnh đã vào cuộc điều tra và phanh phui hành vi lập khống bệnh án trục lợi bảo hiểm tại Bệnh viện Đa khoa TP Thanh Hóa (nay là Bệnh viện Đa khoa Hạc Thành). Tại đây, cơ quan chức năng đã phát hiện hàng chục hồ sơ bệnh án được lập khống trong nhiều năm, trong đó có sự móc ngoặc, tiếp tay giữa nhân viên y tế và nhân viên bảo hiểm nhân thọ.

Theo điều tra ban đầu, từ năm 2021 đến năm 2024 nhiều y, bác sĩ tại các khoa: Nội, Ngoại, Nhi và Truyền nhiễm của bệnh viện đã lập khống 20 hồ sơ bệnh án. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định toàn bộ bệnh án này được lập khống nhằm mục đích trục lợi bảo hiểm. Những hồ sơ khống được xây dựng đầy đủ từ chẩn đoán, chỉ định điều trị cho đến chữ ký bác sĩ và dấu xác nhận của bệnh viện. Sau khi hồ sơ hoàn tất, các đối tượng tiến hành làm thủ tục yêu cầu bồi thường và chia nhau số tiền chiếm đoạt. Trên giấy tờ, mọi quy trình đều hợp lệ, khiến việc giám định từ cơ quan bảo hiểm xã hội và thẩm định từ phía doanh nghiệp bảo hiểm gặp nhiều khó khăn.

Trước đó, Công an huyện Như Xuân (cũ) đã khởi tố 16 bị can do câu kết trục lợi bảo hiểm, gây hậu quả nghiêm trọng. Trong đó, một Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Như Xuân bị cáo buộc lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong vụ trục lợi bảo hiểm số tiền gần một tỷ đồng. Những bị can khác bị khởi tố về một trong các hành vi gian lận trong kinh doanh bảo hiểm; lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Trong số đó có 7 người là cán bộ, nhân viên y tế đang công tác tại các bệnh viện tuyến huyện trước đây. Sự việc trên cho thấy, không chỉ có nhân viên cấp dưới mà cả những người có vị trí quản lý cũng có thể bị cuốn vào vòng xoáy trục lợi bảo hiểm.

Từ các vụ việc bị phát hiện cho thấy, hành vi trục lợi bảo hiểm trong lĩnh vực y tế không còn mang tính cá biệt mà đã trở thành một dạng liên kết lợi ích. Hệ lụy của tình trạng này là rất lớn, gây thất thoát nghiêm trọng nguồn quỹ bảo hiểm vốn được hình thành từ sự đóng góp của rất nhiều người dân. Bên cạnh đó, việc bệnh án bị làm giả còn ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín của ngành y tế.

Trước thực trạng đó, các cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa đã và đang triển khai nhiều giải pháp nhằm ngăn chặn, đẩy lùi hành vi trục lợi bảo hiểm. Đơn cử, cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh đã chỉ đạo cho bảo hiểm xã hội cơ sở tăng cường công tác giám định tại các đơn vị y tế. Đồng thời, tham mưu cho các cấp chính quyền trong tỉnh thành lập các đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành để rà soát hồ sơ bệnh án, đối chiếu dữ liệu giữa bệnh viện và cơ quan bảo hiểm nhằm phát hiện dấu hiệu bất thường. Những trường hợp vi phạm được xử lý nghiêm, không có vùng cấm. Bên cạnh đó, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý cũng được đơn vị đẩy mạnh. Hệ thống dữ liệu khám, chữa bệnh và bảo hiểm được kết nối, liên thông, giúp cơ quan chức năng dễ dàng theo dõi. Nhờ đó, các trường hợp có dấu hiệu bất thường như khám, chữa bệnh nhiều lần trong thời gian ngắn, chi phí điều trị cao hoặc trùng lặp hồ sơ sẽ nhanh chóng bị phát hiện. Mặt khác, nhiều chiến dịch truyền thông đã được triển khai nhằm cảnh báo đến người dân về hậu quả pháp lý của hành vi trục lợi bảo hiểm. Khi người dân hiểu rõ rằng trục lợi bảo hiểm không phải là “lách luật” mà là hành vi vi phạm pháp luật có thể bị xử lý hình sự, họ sẽ cân nhắc kỹ trước khi tham gia vào các hành vi vi phạm.

Những “kịch bản hoàn hảo” dù tinh vi đến đâu cũng không thể che giấu mãi trước pháp luật và khi ánh sáng của sự thật được soi chiếu, mọi hành vi gian lận đều bị phanh phui. Trong bối cảnh đó, việc xây dựng một hệ thống bảo hiểm minh bạch, công bằng không chỉ là trách nhiệm của cơ quan quản lý, mà còn cần sự chung tay của toàn xã hội. Chỉ khi mỗi cá nhân nhận thức rõ giá trị của sự trung thực và tuân thủ pháp luật, tình trạng trục lợi bảo hiểm mới có thể được đẩy lùi.

Bài và ảnh: Lê Nụ