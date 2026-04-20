Ngược ngàn nghe hơi thở của núi rừng

Kỳ nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5 tới là dịp lý tưởng để nhiều địa phương đón khách, khởi động một mùa du lịch hè 2026 sôi động. Đến thời điểm này, các điểm du lịch cộng đồng tại vùng cao phía Tây xứ Thanh đã hoàn tất chuẩn bị về cơ sở vật chất và nguồn nhân lực, sẵn sàng mang đến trải nghiệm tốt nhất cho du khách.

Các hộ dân làm du lịch ở Thạch Quảng chuẩn bị các điều kiện để phục vụ du khách trong kỳ nghỉ lễ (30/4-1/5).

Thời gian qua, nhờ sự quan tâm sát sao của xã Thạch Quảng cùng tinh thần chủ động, nỗ lực của Nhân dân, các tiềm năng và lợi thế địa phương đã được khai thác hiệu quả. Nhờ đó, hoạt động du lịch trên địa bàn xã đã đạt được những kết quả khả quan. Hiện nay, xã có khoảng 40 cơ sở lưu trú, homestay, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của du khách. 3 tháng đầu năm 2026, xã Thạch Quảng đón khoảng 6.000 lượt khách, trong đó có cả khách quốc tế. Theo dự báo của xã kỳ nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5 năm nay số lượng khách du lịch đến tham quan trải nghiệm sẽ tăng so với những ngày thường. Để chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ nhu cầu khách du lịch, xã Thạch Quảng đã chỉ đạo các thôn có các điểm, khu du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của các hộ trong việc chấp hành các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm; phòng cháy, chữa cháy; tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, để thu hút khách du lịch. Đồng thời, khuyến khích thôn tổ chức các hoạt động trải nghiệm, giao lưu văn hóa, văn nghệ, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, cho Nhân dân và du khách. Lắp đặt thêm các bảng nội quy, biển chỉ dẫn, báo nguy hiểm tại các khu vực cần thiết để đảm bảo an toàn cho khách du lịch.

Ông Lê Huy Dương, Chủ tịch UBND xã Thạch Quảng, cho biết: Việc phát triển du lịch cộng đồng đã tạo việc làm cho nhiều lao động, góp phần quan trọng trong công tác giảm nghèo của địa phương. Để đảm bảo các điều kiện để đón khách du lịch trong dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương và 30/4 -1/5, xã Thạch Quảng tăng cường công tác chỉ đạo các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch nâng cao chất lượng phục vụ du khách; không để xảy ra tình trạng kinh doanh, sử dụng thực phẩm kém chất lượng; bố trí thu gom, xử lý rác thải theo đúng quy định. Thời gian tới, xã Thạch Quảng sẽ huy động mọi nguồn lực và vận động Nhân dân hiến đất để mở rộng tuyến đường Hồ Chí Minh đến thác Mây; cải tạo khuôn viên nhà văn hóa, sân vận động thôn Đăng Thượng. Phối hợp với các đơn vị liên quan để tổ chức các lớp tập huấn cho người dân địa phương về kỹ năng giao tiếp, phục vụ khách du lịch, chế biến món ăn đặc sản. Vận động các hộ làm du lịch trên địa bàn cải tạo, nâng cấp hệ thống homestay, theo hướng thân thiện với môi trường, đáp ứng tiêu chuẩn vệ sinh, tiện nghi nhưng vẫn giữ nét truyền thống.

Anh Lê Văn Chiến - hộ dân làm du lịch cộng đồng ở thôn Đăng Thượng cho biết: Dự báo kỳ nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5 tới lượng khách đến tham quan, trải nghiệm ở thôn Đăng Thượng sẽ tăng lên. Để phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của du khách, gia đình chú trọng tới việc tạo cảnh quan, môi trường xanh, sạch; chuẩn bị nguồn thực phẩm đảm bảo chất lượng. Đặc biệt, để tạo ấn tượng cho du khách, gia đình tôi đặc biệt chú trọng khâu chế biến những món ăn truyền thống của người Mường để phục vụ du khách. Đây chính là nét văn hóa đặc trưng mà chúng tôi dùng để “níu chân” du khách mỗi dịp ghé thăm.

Tại xã Yên Thắng để hoạt động du lịch diễn ra an toàn, mang lại niềm vui cho du khách kỳ nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, 30/4 - 1/5, xã đã chỉ đạo các cơ sở du lịch, homestay tăng cường phòng cháy chữa cháy, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ mang đậm bản sắc dân tộc tạo ấn tượng cho du khách. Đồng thời, đẩy mạnh hoạt động quảng bá trên các kênh thông tin đại chúng để thu hút du khách đến tham quan, trải nghiệm.

Ông Vũ Thế Vinh, Chủ tịch UBND xã Yên Thắng cho biết: Đến với vùng đất Yên Thắng du khách không chỉ được tận hưởng bầu không khí trong lành, ngắm cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, thơ mộng của các bản Peo, Ngàm Pốc mà còn được hòa mình vào không gian văn hóa và ẩm thực độc đáo của đồng bào dân tộc tại địa phương. Điểm nhấn, đặc biệt là phiên chợ vùng biên - nơi giao thương giữa người dân bản địa và cụm bản Phôn Xay (CHDCND Lào). Thời gian qua, phát triển du lịch đã tạo việc làm cho nhiều lao động với thu nhập ổn định từ 4 - 5 triệu đồng/tháng. Để gia tăng về số lượng khách, thời gian lưu trú cũng như mức độ chi tiêu của du khách trong dịp nghỉ lễ, xã Yên Thắng vận động, tuyên truyền các cơ sở lưu trú, nhà hàng huy động tối đa nhân lực, cơ sở vật chất và nâng cao chất lượng các dịch vụ du lịch. Tổ chức chợ đêm Ngàm Pốc; “Giải chạy Mường Đeng chạm mùa lúa 2026” và các hoạt động văn hóa, văn nghệ mang đậm bản sắc văn hóa đồng bào dân tộc Thái.

Các tiết mục văn nghệ tại chợ đêm Ngàm Pốc thu hút đông đảo khách du lịch đến thưởng thức, trải nghiệm.

Anh Đinh Ngọc Giáp (phường Hạc Thành) - du khách từng tham quan, trải nghiệm tại xã Yên Thắng cho biết: Vùng đất này đã để lại trong tôi nhiều ấn tượng khó quên. Tại đây, chúng tôi được khám phá, trải nghiệm cảnh quan thiên nhiên, bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc Thái. Đến chợ phiên Ngàm Pốc mua những sản vật do người dân nơi đây sản xuất về làm quà cho người thân, bạn bè. Đặc biệt, con người nơi đây thân thiện, mến khách. Chính vì thế, trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay, gia đình tôi chọn xã Yên Thắng làm điểm dừng chân để nghỉ dưỡng sau những ngày làm việc vất vả.

Cùng với Thạch Quảng và Yên Thắng, các xã có điểm du lịch, homestay trên địa bàn đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân giữ gìn an ninh trật tự và bảo đảm an toàn cho du khách. Đồng thời, các địa phương cam kết không tự ý tăng giá dịch vụ, kết hợp tổ chức nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc quảng bá hình ảnh trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội để thu hút khách du lịch trong kỳ nghỉ tới.

Tin rằng với sự chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền và sự chuẩn bị chu đáo của các cơ sở lưu trú, du khách sẽ có những trải nghiệm đáng nhớ tại các xã phía Tây xứ Thanh. Điều này không chỉ tạo ấn tượng tốt đẹp đối với du khách trong và ngoài nước mà còn thúc đẩy du lịch Thanh Hóa phát triển ngày càng bền vững.

Bài và ảnh: Mạnh Hải