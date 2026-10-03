Ông Lula da Silva cảnh báo nguy cơ phe cực hữu trở lại nắm quyền ở Brazil

Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva mới đây cảnh báo nền dân chủ nước này đang đứng trước một thời khắc quan trọng, khi ông dẫn đầu cuộc tuần hành quy mô lớn tại Rio de Janeiro, chỉ hai ngày trước cuộc bầu cử tổng thống ngày 4/10.

Phát biểu trước cuộc tuần hành ngày 2/10, ông Lula, cho rằng bản thân là người duy nhất có thể ngăn lực lượng cực hữu trở lại nắm quyền.

Ông Lula sau đó đã tới Rio de Janeiro để tham gia cuộc tuần hành được ban vận động tranh cử gọi là “cuộc tuần hành chiến thắng”, đi qua hai địa điểm gắn liền với lịch sử đấu tranh dân chủ của Brazil. Tại đây, ông nói: “Điều đang được đặt lên bàn cân không phải là chiến thắng của một cá nhân, mà là chiến thắng của một tư tưởng, chiến thắng của nền dân chủ. Hoặc chúng ta củng cố nền dân chủ, hoặc chúng ta sẽ đánh mất nó”.

Cuộc tuần hành diễn ra trong bối cảnh Brazil đang bước vào cuộc bầu cử tổng thống ngày 4/10 trong bối cảnh phân cực chính trị sâu sắc, với màn đối đầu sít sao giữa đương kim Tổng thống Luiz Inácio Lula da Silva và Flávio Bolsonaro, con trai cựu Tổng thống Jair Bolsonaro.

Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy hai ứng cử viên đang cạnh tranh sít sao. Theo thăm dò của Datafolha, ông Lula da Silva dự kiến giành được khoảng 45% phiếu trong vòng đầu, trong khi ông Flávio Bolsonaro nhận khoảng 40%. Nhiều khả năng cuộc bầu cử sẽ phải bước vào vòng hai vào ngày 25/10, nếu không ứng cử viên nào giành được trên 50% số phiếu hợp lệ trong vòng đầu tiên. Brazil sử dụng hệ thống bỏ phiếu điện tử và thường hoàn tất kiểm phiếu chỉ trong vài giờ, do đó tương quan lực lượng giữa các bên sẽ sớm được xác định ngay trong tối 4/10.

Trong một diễn biến khác, với lý do lo ngại an ninh, Mỹ ngày 2/10 đình chỉ các dịch vụ lãnh sự tại Brazil, trong khi Australia cũng đóng cửa Đại sứ quán tại Brasilia, chỉ hai ngày trước cuộc bầu cử Tổng thống Brazil. Bộ Ngoại giao Mỹ không công bố cụ thể những vấn đề an ninh dẫn đến quyết định đình chỉ dịch vụ lãnh sự, đồng thời không liên hệ động thái này với cuộc bầu cử Tổng thống diễn ra ngày 4/10. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Washington đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng Brazil để xử lý những quan ngại về an ninh.

Chiều 2/10, Cảnh sát Liên bang Brazil cho biết đã tiến hành các cuộc khám xét phòng ngừa tại Sao Paulo và khu vực gần Brasilia. Tuy nhiên, đến thời điểm đó, lực lượng chức năng chưa phát hiện bằng chứng về mối đe dọa hay xác định nghi phạm nào có liên quan đến các tổ chức tội phạm.

Động thái diễn ra trong bối cảnh không khí vốn đã căng thẳng trước cuộc bỏ phiếu được đánh giá có ý nghĩa quan trọng đối với tương lai chính trị của quốc gia lớn nhất Mỹ Latinh.

Kết quả bầu cử sẽ không chỉ quyết định Brazil tiếp tục theo đuổi đường lối thiên tả của ông Lula hay chuyển sang một chính quyền gắn với phong trào bảo thủ của gia đình Bolsonaro. Đây còn là phép thử đối với khả năng duy trì ổn định thể chế, định hướng chính sách kinh tế và môi trường, cũng như cách Brazil cân bằng quan hệ với Mỹ và các đối tác thuộc khu vực Nam bán cầu.

Thúy Hà