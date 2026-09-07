Tổng thống Lebanon kêu gọi Mỹ hỗ trợ chấm dứt các cuộc tấn công của Israel

Ngày 7/9 Tổng thống Lebanon Joseph Aoun kêu gọi Mỹ và cộng đồng quốc tế khẩn trương hành động nhằm chấm dứt các cuộc tấn công của Israel, sau khi các cuộc không kích tại miền Nam Lebanon ngày 6/9 khiến ít nhất 7 người thiệt mạng, bất chấp khuôn khổ thỏa thuận ngừng bắn giữa hai bên.

Tổng thống Lebanon Joseph Aoun. Ảnh: Sana.

Theo Bộ Y tế Lebanon, các cuộc tấn công nhằm vào khu vực Nabatieh al-Fawqa khiến 2 người thiệt mạng, trong khi 2 phụ nữ khác tử vong tại làng Arab Salim lân cận. Khoảng 20 người bị thương, trong đó có phụ nữ và 3 trẻ em. Một cuộc không kích khác nhằm vào bãi đỗ xe gần Nabatieh sau đó khiến thêm 3 người thiệt mạng.

Tổng thống Aoun cho rằng các cuộc tấn công đã gây thiệt hại cho một số cơ sở của chính quyền và phá hủy một bệnh viện đã ngừng hoạt động. Ông cảnh báo đây là một bước leo thang đáng lo ngại khi các cuộc tấn công đã ảnh hưởng đến các cơ quan nhà nước và cơ sở y tế của Lebanon.

Tổng thống Aoun đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế, đặc biệt là Mỹ, thúc đẩy các biện pháp nhằm ngăn chặn những hành động mà Beirut cho là vi phạm thỏa thuận. Mỹ đã đóng vai trò trung gian trong các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Israel và Lebanon, cũng như hỗ trợ xây dựng khuôn khổ thỏa thuận giữa hai bên hồi tháng 6.

Tổng thống Lebanon kêu gọi Mỹ hỗ trợ chấm dứt các cuộc tấn công của Israel. Ảnh: Newscord.

Về phía Israel, quân đội nước này cho biết các cuộc không kích nhằm vào các thành viên và cơ sở của Hezbollah, đáp trả một vụ tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào binh sĩ Israel một ngày trước đó tại khu vực một dãy núi chiến lược ở miền Nam Lebanon. Israel cáo buộc Hezbollah vi phạm nghiêm trọng các cam kết liên quan đến ngừng bắn.

Căng thẳng tại khu vực tiếp tục gia tăng trong bối cảnh Israel tuyên bố đã kiểm soát dãy núi Ali al-Taher gần Nabatieh, nơi nước này coi là một phần của vùng an ninh mà Israel tự xác lập ở miền Nam Lebanon.

Lê Hà.

Nguồn: CAN, France24, Timesofisrael