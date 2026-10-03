Cơ phó trong sự cố Flydubai từng bị Oman cấm bay

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Báo Wall Street Journal đưa tin cơ phó bị cáo buộc liên quan đến sự cố trên chuyến bay Flydubai từ Dubai đến Tel Aviv từng bị Oman cấm bay do những quan điểm bị cho là cực đoan.

Theo các quan chức tham gia điều tra, nghi phạm được xác định là công dân Oman, 29 tuổi, tên Ham al-Hami. Wall Street Journal cho biết mặc dù từng bị Oman cấm bay, người này vẫn được Flydubai tuyển dụng và được phép thực hiện chuyến bay trên tuyến nối Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) với Israel.

Ngày 2/10, nghi phạm được đưa từ Saudi Arabia tới UAE. Theo các nguồn tin, các quan chức Israel dự kiến thẩm vấn người này tại UAE, song hiện chưa rõ cơ quan nào của Israel sẽ trực tiếp tham gia. Một quan chức Israel cho biết các điều tra viên nước này sẽ tham gia cuộc điều tra do UAE tiến hành cùng với các cơ quan chức năng sở tại. Cuộc điều tra chung nhằm làm rõ diễn biến vụ việc, đồng thời xem xét động cơ và lý lịch của nghi phạm.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu mô tả sự cố Flydubai là một thảm họa tương tự vụ tấn công ngày 11/9 và tuyên bố nếu có thế lực nào đứng sau vụ việc, bên đó sẽ phải “trả giá rất đắt”. Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng cảnh báo Iran sẽ phải chịu hậu quả nghiêm trọng nếu được xác định có liên quan đến sự cố.

Theo ông Netanyahu, nghi phạm có dấu hiệu bị cực đoan hóa và có ý định khiến máy bay rơi khi trên máy bay có hành khách. Tuy nhiên, động cơ của nghi phạm cũng như khả năng có cá nhân hoặc tổ chức đứng sau vẫn đang được điều tra, xác minh.

Một quan chức cấp cao của UAE gọi sự cố này là “hành động khủng bố”. Cố vấn Tổng thống UAE ca ngợi cơ trưởng người Ấn Độ Smith Machar, gọi ông là “người hùng thực sự” vì đã ngăn chặn nguy cơ xảy ra thảm họa sau khi bị cơ phó tấn công.

Trong những phát biểu công khai đầu tiên sau sự cố, Cơ trưởng Smith Machar cho biết ông không thể để tất cả hành khách thiệt mạng. Trong cuộc điện đàm từ bệnh viện với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, ông nói mình hiểu rằng cần hành động nhanh chóng để cứu máy bay và việc mở cửa buồng lái là nỗ lực cuối cùng nhằm tìm kiếm sự trợ giúp.

Thanh Hằng