Ông Trump từng tham vấn AI Grok về chiến dịch bắt giữ tổng thống Venezuela Maduro

Một báo cáo mới tiết lộ Tổng thống Mỹ Donald Trump từng dành nhiều giờ đặt câu hỏi cho chatbot AI Grok của tỷ phú Elon Musk về phản ứng của người Venezuela nếu Mỹ bắt giữ Tổng thống Nicolás Maduro, vài tuần trước khi chiến dịch được thực hiện.

Theo tạp chí TIME, thông tin này được một quan chức Mỹ có mặt tại cuộc gặp cung cấp. Cuộc gặp kín giữa ông Trump và ông Musk diễn ra tại Nhà Trắng vào tháng 12/2025, khoảng một tháng trước chiến dịch bắt ông Maduro.

Trong cuộc trao đổi kéo dài nhiều giờ, ông Trump đặt câu hỏi cho AI Grok của tỷ phú Elon Musk về nhiệm kỳ tổng thống và di sản của mình, trước khi chuyển sang vấn đề Venezuela. Một trong những câu hỏi được cho là ông Trump đặt ra là người Venezuela sẽ phản ứng như thế nào nếu Mỹ bắt giữ ông Maduro.

Theo quan chức được TIME dẫn lời, Grok nhận định ông Maduro là một nhà lãnh đạo có mức độ ủng hộ rất thấp và nhiều người Venezuela có thể hoan nghênh việc ông bị bắt giữ.

Sau đó, Mỹ tiến hành chiến dịch bắt ông Maduro vào tháng 1/2026. TIME cho biết sau chiến dịch, ông Trump được cho là đánh giá cao khả năng của Grok.

Tuy nhiên, thông tin được TIME công bố không cho thấy câu trả lời của Grok trực tiếp dẫn đến quyết định bắt giữ ông Maduro. Các nguồn tin chỉ cho biết ông Trump đã tham khảo ý kiến của chatbot này về phản ứng của người dân Venezuela trước khả năng này.

Dù các báo cáo khẳng định AI không trực tiếp vạch ra kế hoạch tác chiến quân sự, thông tin này lập tức dấy lên làn sóng quan ngại sâu sắc trong giới phân tích địa chính trị và công nghệ Mỹ.

Nhiều chuyên gia cảnh báo các mô hình AI tạo sinh vốn hoạt động dựa trên thuật toán xử lý dữ liệu quá khứ, rất dễ gặp hiện tượng “ảo giác”- tức đưa ra các câu trả lời tự tin nhưng thiếu căn cứ thực tế và bỏ qua các bối cảnh phức tạp về ổn định chính trị, thảm họa nhân đạo dài hạn. Việc một nguyên thủ quốc gia tham vấn AI đối với các quyết định can thiệp quân sự mang tính sinh tử được đánh giá là tạo ra tiền lệ rủi ro chưa từng có.

Bất chấp những cảnh báo từ giới khoa học và các cuộc thăm dò dư luận cho thấy đa số người dân lo ngại rủi ro từ AI, chính quyền Tổng thống Trump vẫn công khai đẩy mạnh tích hợp công nghệ này vào bộ máy liên bang và quốc phòng. Bộ Quốc phòng Mỹ được cho là đã đưa biến thể “Grok Gov” vào hỗ trợ nhận diện và định vị mục tiêu quân sự, đồng thời ông Trump vừa ký sắc lệnh định danh lại AI thành “Siêu trí tuệ”, tái khẳng định quyết tâm đưa Mỹ vượt mặt các đối thủ trong cuộc đua công nghệ toàn cầu.

Nhật Lệ