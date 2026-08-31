Tổng thống Iran: Tehran không tìm kiếm chiến tranh nhưng sẽ không ngồi yên trước hành động gây hấn

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ngày 31/8 cho biết Tehran “không tìm kiếm chiến tranh”, nhưng cũng “sẽ không bao giờ ngồi yên trước bất kỳ hành động gây hấn nào”. Đây là một trong những phát biểu đầu tiên của nhà lãnh đạo Iran được đưa ra sau khi Mỹ tiến hành cuộc tấn công nhằm vào đảo Larak của Iran ngày 30/8.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ngày 31/8 cho biết Tehran “không tìm kiếm chiến tranh”, nhưng cũng “sẽ không bao giờ ngồi yên trước bất kỳ hành động gây hấn nào”. Ảnh: Aa.

Theo hãng thông tấn Fars, phát biểu trước khi lên đường tới Kyrgyzstan để tham dự hội nghị thượng đỉnh của các nước thành viên Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO), Tổng thống Masoud Pezeshkian cho biết Iran sẽ đáp trả kiên quyết trước bất kỳ cuộc tấn công nào tiếp theo. Ông tuyên bố: “Iran sẽ đáp trả quyết đoán những kẻ gây hấn” nếu bị tấn công. Ông nói thêm: “Bất ổn và tình trạng hỗn loạn trong khu vực không có lợi cho bất kỳ quốc gia nào và sẽ gây thách thức đối với tất cả mọi người.”

Ngay sau tuyên bố của tổng thống Iran, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) hôm nay cho biết đã bắn hạ một máy bay không người lái (UAV) của Mỹ trên eo biển Hormuz, khiến chiếc UAV rơi xuống vùng biển Vịnh. Trong một tuyên bố, Văn phòng Quan hệ công chúng của IRGC cho biết lực lượng này đã sử dụng tên lửa đánh trúng UAV MQ-9 Reaper tầm xa của Mỹ vào sáng sớm ngày 31/8, khiến chiếc máy bay rơi xuống Vịnh.

IRGC đồng thời cho biết đã tấn công các cơ sở quân sự của Mỹ tại căn cứ không quân Al Minhad ở Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) bằng máy bay không người lái (UAV). Theo tuyên bố của IRGC, cuộc tấn công nhằm vào các địa điểm tại căn cứ, nơi lực lượng Mỹ và các trực thăng được bố trí.

Các cuộc tấn công này nhằm trả đũa việc các thành viên Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) và dân thường thiệt mạng trong cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào đảo Larak của Iran vào đêm ngày 30/8.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 31/8 đã chia sẻ một video do trí tuệ nhân tạo tạo ra về một hòn đảo khác của Iran bị phá hủy. Ảnh: Reuters.

Trong một động thái có thể làm gia tăng căng thẳng, sau cuộc tấn công đảo Larak, tổng thống Mỹ Donald Trump đã chia sẻ một video do trí tuệ nhân tạo tạo ra về một hòn đảo khác của Iran bị phá hủy. Đoạn video cho thấy một bồn chứa dầu và một tàu chở dầu phát nổ, trong khi cảnh tượng được quan sát từ một máy bay ở phía trên. Ông Trump viết trên nền tảng Truth Social: “Đảo Kharg đang bị phá hủy thành từng mảnh!!!”. Trước khi chiến tranh nổ ra, đảo Kharg là nơi xử lý phần lớn lượng dầu xuất khẩu của Iran, khiến đây trở thành một đầu mối kinh tế đặc biệt quan trọng của nước này. Ông Trump nhiều lần đe dọa chiếm giữ hoặc phá hủy hòn đảo này.

Trước đó trong một cuộc phỏng vấn với Fox News ngày 30/8, ông Trump một lần nữa khẳng định Iran không bao giờ được phép sở hữu vũ khí hạt nhân. Ông Trump cho rằng Tehran sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân nếu có được loại vũ khí này, đồng thời nói rằng khi đó “toàn bộ Trung Đông về cơ bản sẽ không còn”, Israel sẽ bị phá hủy và Mỹ hoặc châu Âu có thể là mục tiêu tiếp theo.

Thanh Vân

Nguồn: Aljazeera, Aa.