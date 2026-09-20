Thụy Điển và Đức diễn tập nhanh chóng tăng viện cho đảo Gotland

Ngày 19/9, Thụy Điển và Đức đã tiến hành cuộc diễn tập chung nhằm kiểm tra khả năng nhanh chóng tăng viện cho đảo Gotland, hòn đảo lớn nhất của Thụy Điển nằm ở biển Baltic, với khoảng 1.500 quân nhân tham gia. Hoạt động được xem là phép thử thực tế đối với kế hoạch của NATO trong việc triển khai lực lượng tăng cường tới Gotland và khu vực Baltic khi cần thiết.

Theo Lực lượng vũ trang Thụy Điển, các đơn vị Đức cùng lực lượng Thụy Điển đổ bộ tại cảng Visby, tiến hành kiểm soát và bảo vệ cảng để tạo điều kiện đưa thêm binh sĩ, phương tiện và vật tư lên đảo. Lực lượng Đức đồng thời hộ tống các đơn vị tên lửa phòng thủ bờ biển của Thụy Điển được triển khai tới Gotland.

Hoạt động tăng viện được hỗ trợ bởi tàu chiến của hai nước và máy bay chiến đấu, trong khi các lực lượng tham gia thực hành bảo vệ cảng biển, tuyến hàng hải và không phận - những mắt xích quan trọng đối với khả năng cơ động của lực lượng NATO tại Baltic.

Thiếu tướng Stefan Sandborg, Phó Tư lệnh Bộ chỉ huy tác chiến của Lực lượng vũ trang Thụy Điển, cho biết: “Chiến dịch đang diễn ra ở Gotland là minh chứng cho sự hợp tác chặt chẽ giữa chúng tôi với Đức. Điều này cũng cho thấy chúng tôi không đơn độc trong việc bảo vệ Biển Baltic”,

Đây không phải lần đầu NATO và các đồng minh diễn tập tăng cường phòng thủ Gotland. Năm 2025, Thụy Điển và Ba Lan từng tiến hành Chiến dịch Gotland Sentry, trong đó các hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển được triển khai tới đảo. Đến mùa xuân năm 2026, cuộc tập trận Aurora 26 với khoảng 18.000 quân nhân từ nhiều nước, trong đó có Mỹ, Anh và Đan Mạch, cũng tập trung vào tăng viện và phòng thủ miền nam Thụy Điển và Gotland.

Nằm gần trung tâm Biển Baltic, đảo Gotland có vị trí quan trọng đối với khả năng kiểm soát các tuyến hàng hải và đường không trong khu vực, đồng thời có thể hỗ trợ triển khai các hệ thống phòng không và tên lửa phòng thủ bờ biển.

Lực lượng vũ trang Thụy Điển cho biết hoạt động lần này đã được lên kế hoạch từ trước và không liên quan đến những thay đổi hiện tại trong tình hình an ninh. Sau khi kết thúc diễn tập, các đơn vị tham gia sẽ trở về căn cứ thường trực.

Thu Uyên