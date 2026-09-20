Gaza mở lại các trường học trực tiếp sau gần ba năm gián đoạn

Các trường học tại Dải Gaza hồi cuối tuần qua đã chính thức mở cửa đón học sinh trở lại học trực tiếp sau gần ba năm gián đoạn, kể từ thời điểm xung đột bùng phát vào tháng 10/2023. Đây được xem là bước khôi phục quan trọng đối với cuộc sống của người dân địa phương giữa bối cảnh hạ tầng cơ sở bị tàn phá nghiêm trọng.

Trong ngày đầu tiên của năm học mới, ba cơ sở giáo dục đã chính thức đón học sinh, bao gồm một trường học do Cơ quan cứu trợ của Liên hợp quốc dành cho người tị nạn Palestine quản lý tại trại Nuseirat ở miền Trung Gaza, cùng hai trường công lập tại khu vực phía Đông và phía Tây thành phố Gaza.

Trong số 541.000 học sinh, khoảng 100.000 em theo học tại các trường của Cơ quan cứu trợ của Liên hợp quốc dành cho người tị nạn Palestine. Bộ Giáo dục Palestine triển khai 2 hình thức, gồm học trực tiếp đối với học sinh có thể đến trường hoặc các điểm học được chỉ định, và học trực tuyến đối với những em không thể tiếp cận các cơ sở này.

Bộ Giáo dục Palestine có kế hoạch mở rộng dần mô hình học trực tiếp thông qua khoảng 700 điểm giáo dục trên toàn vùng lãnh thổ, đồng thời chuẩn bị tiếp nhận và đưa vào vận hành thêm 25 trường học tạm thời trong thời gian tới.

Dù vậy, thách thức đặt ra đối với hệ thống giáo dục Gaza vẫn vô cùng to lớn. Thống kê từ Cơ quan Truyền thông Chính quyền tại Gaza cho thấy có hơn 620.000 học sinh đã bị tước đi cơ hội đến trường thường xuyên, và hơn 20.000 học sinh đã thiệt mạng kể từ khi chiến sự bùng nổ. Thời lượng học tập bị suy giảm nghiêm trọng: số ngày học trong một năm giảm mạnh từ 200 ngày ở niên học 2022-2023 xuống chỉ còn 60 ngày ở năm học 2025-2026, trong khi số buổi học hằng tuần giảm từ 30 buổi xuống còn 12 buổi.

Trong bối cảnh điều kiện học tập còn nhiều thiếu thốn, việc duy trì trường lớp và đưa trẻ em trở lại học tập được kỳ vọng góp phần giúp các em có thêm cơ hội ổn định cuộc sống và tiếp tục phát triển sau những ảnh hưởng kéo dài của xung đột.

Thanh Giang