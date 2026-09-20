Nga đẩy lùi nhiều đợt tấn công mạng quy mô lớn nhằm vào hệ thống bầu cử

Nhà chức trách Nga ngày 19/9 cho biết hệ thống bỏ phiếu trực tuyến và hạ tầng thông tin liên lạc trên toàn quốc đã hứng chịu nhiều cuộc tấn công mạng trong ngày thứ hai của kỳ bầu cử Quốc hội kéo dài 3 ngày.

Theo hãng thông tấn nhà nước RIA Novosti, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga, bà Ella Pamfilova, xác nhận hệ thống bỏ phiếu trực tuyến tại thủ đô Moscow liên tục bị tấn công dồn dập. Tuy nhiên, mức độ bảo mật của hệ thống đã bảo đảm cho quá trình bỏ phiếu diễn ra liên tục, không bị gián đoạn và hiện tình hình hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của cơ quan chức năng.

Cùng ngày, Bộ Phát triển Kỹ thuật số Nga cũng ghi nhận và kịp thời ngăn chặn âm mưu phá hoại các tuyến liên lạc tại vùng Viễn Đông, khôi phục toàn bộ hệ thống thông tin.

Sau vụ việc, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đánh giá cử tri vẫn tích cực tham gia bỏ phiếu bất chấp các thách thức về kỹ thuật và an ninh.

Trước đó, Tổng thống Vladimir Putin cáo buộc Ukraine tìm cách cản trở cuộc bầu cử đang diễn ra tại nước này. Phía Ukraine chưa đưa ra phản hồi về phát biểu này.

Cuộc bầu cử Duma Quốc gia Nga (Hạ viện) bắt đầu ngày 18/9 và kéo dài 3 ngày, dự kiến kết thúc vào 18h00 GMT ngày 20/9. Cử tri Nga đi bỏ phiếu để bầu ra 450 thành viên Duma Quốc gia với nhiệm kỳ 5 năm. Theo số liệu của Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga, tính đến 20h ngày 19/9, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên toàn quốc trong cuộc bầu cử Duma Quốc gia đạt 40,79%.

Kết quả kỳ bầu cử Quốc hội lần này được giới quan sát nhận định là một chỉ dấu quan trọng, phản ánh mức độ tin tưởng và ủng hộ của cử tri đối với các đường lối, chính sách đối nội và đối ngoại của Điện Kremlin, đặc biệt trong bối cảnh cuộc xung đột tại Ukraine đã bước sang năm thứ 5.

Thanh Giang