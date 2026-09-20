Lãnh đạo Hezbollah: Kháng chiến là con đường duy nhất để giải phóng các vùng đất bị chiếm đóng

Tổng Thư ký Hezbollah Naim Qassem ngày 19/9 cho rằng việc đối đầu với sự ngạo mạn của “Israel” có thể được thực hiện thông qua kháng chiến, đồng thời nhấn mạnh đây là con đường duy nhất để giải phóng các vùng đất bị chiếm đóng khỏi các thế lực bá quyền.

Phát biểu tại một hội nghị ngày 19/9, ông Qassem cho biết Lebanon đã trực tiếp trải nghiệm vai trò của kháng chiến và chứng kiến tác động của lực lượng này đối với cả việc giải phóng lãnh thổ và vấn đề Palestine. Ông khẳng định: “Kháng chiến là con đường duy nhất để giải phóng đất đai”. Ông lưu ý rằng Hezbollah đã đạt được những thành tựu đáng kể trong công cuộc “giải phóng” vào năm 2000 và 2006.

Ông Qassem nói: “Tại Lebanon, chúng tôi đã thử nghiệm kháng chiến trên thực tế và nhận thấy rằng kháng chiến giải phóng cả đất đai và con người, buộc kẻ thù Israel phải rút lui, đồng thời khôi phục sức sống và tiềm năng cho vấn đề Palestine.” Ông nhấn mạnh vấn đề Palestine vẫn là một “vấn đề trọng tâm”. Tổng thư ký phong trào kháng chiến Hezbollah của Lebanon cũng đã nhấn mạnh chiến thắng của Iran trong cuộc đối đầu với Mỹ và Israel.

Những phát biểu của Qassem được đưa ra trong bối cảnh Hezbollah đang phải đối mặt với áp lực mới về vũ khí sau vòng chiến tranh khác với Israel trong năm nay. Giao tranh đã tái diễn vào tháng 3 sau khi cuộc xung đột rộng hơn giữa Mỹ và Israel với Iran bắt đầu, dẫn đến cuộc tấn công của Israel khiến hàng trăm nghìn người phải rời bỏ miền nam Lebanon.

Theo khuôn khổ do Mỹ làm trung gian đạt được hồi tháng 6, lực lượng Israel sẽ rút quân dần khỏi miền nam Lebanon khi quân đội Lebanon triển khai và Hezbollah bị giải giáp. Tuy nhiên, việc thực hiện đã bị đình trệ do Hezbollah từ chối giải giáp hoàn toàn chừng nào quân đội Israel còn hiện diện trên lãnh thổ Lebanon. Trong khi đó, Israel tuyên bố sẽ không hoàn tất việc rút quân cho đến khi Hezbollah từ bỏ vũ khí.

Thanh Vân