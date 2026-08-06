Nhật Bản tái khẳng định cam kết thúc đẩy thế giới không có vũ khí hạt nhân

Sáng 6/8, Nhật Bản đã trang trọng tổ chức lễ tưởng niệm 81 năm ngày Mỹ ném bom nguyên tử xuống thành phố Hiroshima, đồng thời tái khẳng định cam kết thúc đẩy thế giới không có vũ khí hạt nhân.

Nhật Bản tưởng niệm 81 năm vụ ném bom nguyên tử Hiroshima. Ảnh: AP.

Lễ tưởng niệm diễn ra tại Công viên Tưởng niệm Hòa bình Hiroshima, với sự tham dự của Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi, đại diện nhiều quốc gia, các tổ chức quốc tế cùng đông đảo người dân và những người sống sót sau thảm họa.

Đúng 8 giờ 15 phút sáng theo giờ địa phương - thời khắc quả bom nguyên tử do máy bay ném bom B-29 của Mỹ thả xuống Hiroshima phát nổ cách đây 81 năm, các đại biểu và người dân đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ các nạn nhân.

Trong Tuyên bố Hòa bình tại lễ tưởng niệm, Thị trưởng thành phố Hiroshima Kazumi Matsui bày tỏ lo ngại khi thế giới vẫn chứng kiến nhiều cuộc xung đột và xu hướng phụ thuộc vào sức mạnh quân sự cũng như răn đe hạt nhân. Ông kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới đến Hiroshima để trực tiếp cảm nhận hậu quả của bom nguyên tử, từ đó thúc đẩy đối thoại, xây dựng lòng tin và tăng cường hợp tác quốc tế nhằm tiến tới xóa bỏ hoàn toàn vũ khí hạt nhân.

Phát biểu tại lễ tưởng niệm, Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi khẳng định những hậu quả tàn khốc do các vụ ném bom nguyên tử xuống Hiroshima và Nagasaki gây ra, cùng những đau thương mà hàng triệu người phải gánh chịu, là bài học lịch sử mà thế giới không được phép lãng quên.

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi phát biểu tại lễ tưởng niệm 81 năm vụ ném bom nguyên tử Hiroshima, tái khẳng định thông điệp giải trừ hạt nhân. Ảnh: Japan Today.

Là quốc gia duy nhất từng hứng chịu các cuộc tấn công bằng vũ khí hạt nhân trong chiến tranh, Nhật Bản cho rằng mình có trách nhiệm tiếp tục thúc đẩy các sáng kiến hướng tới mục tiêu xóa bỏ hoàn toàn loại vũ khí này. Thủ tướng Takaichi nhấn mạnh Tokyo sẽ tiếp tục kiên trì thực hiện ba nguyên tắc phi hạt nhân, gồm không sở hữu, không sản xuất và không cho phép đưa vũ khí hạt nhân vào lãnh thổ Nhật Bản.

Nhà lãnh đạo Nhật Bản cũng khẳng định nước này sẽ tiếp tục triển khai các sáng kiến thực tế trong khuôn khổ Kế hoạch Hành động Hiroshima, đồng thời thúc đẩy việc duy trì và củng cố Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT). Theo bà, đây là nền tảng quan trọng để Nhật Bản cùng cộng đồng quốc tế tiến gần hơn tới mục tiêu xây dựng một thế giới hòa bình, an toàn và không còn vũ khí hạt nhân.

Ngọc Liên

Nguồn: Xinhua/APT.