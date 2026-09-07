Tổng thống Donald Trump chỉ trích sự chênh lệch tỷ giá giữa đồng USD và CAD

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 6/9 (giờ địa phương) cho rằng chênh lệch tỷ giá giữa đồng đôla Canada và đồng đôla Mỹ là “không thể chấp nhận được”. Tuy nhiên, ông không nêu cụ thể mức tỷ giá nào hoặc biện pháp mà ông đang tính đến. Chỉ trích của ông Trump được đưa ra sau khi đàm phán thương mại đình trệ và Mỹ đe dọa áp thuế 50% đối với hàng hóa Canada.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 6/9 (giờ địa phương) cho rằng chênh lệch tỷ giá giữa đồng đôla Canada và đồng đôla Mỹ là “không thể chấp nhận được”. Ảnh: Livemint.

Ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social: “Sự mất cân bằng đồng USD giữa Canada và Mỹ là không thể chấp nhận được”, đồng thời nói thêm: “Điều này đã diễn ra trong nhiều năm, nhưng sẽ không còn như vậy nữa”. Tổng thống Trump không giải thích “sự mất cân bằng” mà ông đề cập là gì.

Trong 15 năm qua, đồng đôla Canada phần lớn yếu hơn đồng đôla Mỹ. Tỷ giá trung bình trong dài hạn vào khoảng 1,24 đôla Canada đổi 1 đôla Mỹ. Kể từ năm 2015, tỷ giá nhìn chung dao động trong khoảng 1,20-1,45 đôla Canada đổi 1 đôla Mỹ. Hiện nay, 1 đôla Mỹ đổi khoảng 1,38 đôla Canada, trong khi 1 đôla Canada có giá trị khoảng 72 xu Mỹ.

Đồng đôla Canada yếu giúp các sản phẩm của Canada có sức cạnh tranh về giá cao hơn đối với người tiêu dùng Mỹ, đồng thời làm tăng gánh nặng chi phí đối với người tiêu dùng Canada khi mua các sản phẩm của Mỹ.

Trong cuộc xung đột thương mại giữa Mỹ và Canada, Tổng thống Trump liên tục nêu vấn đề về khoảng cách thâm hụt thương mại giữa hai nước. Gần đây, các cuộc đàm phán thương mại giữa hai nước đã đình trệ.

Sau khi Thủ tướng Canada Mark Carney chỉ thị cho đoàn đàm phán trở về từ Washington, Mỹ thúc đẩy kế hoạch áp mức thuế 50% đối với các mặt hàng chủ chốt của Canada. Đáp lại, ông Carney tuyên bố các biện pháp trả đũa tương đương với mức thuế của Mỹ, bắt đầu từ ngày 8/9.

Nhà Trắng hiện chưa đưa ra giải thích bổ sung về ý nghĩa cụ thể của tuyên bố trên cũng như các biện pháp tiếp theo.

Thanh Vân

Nguồn: Chosun.