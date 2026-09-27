Liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu tăng cường phối hợp với lực lượng Yemen

Ngày 26/9, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Các lực lượng Liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu, Trung tướng Fahd bin Hamad Al-Salman, đã thảo luận với thành viên Hội đồng Lãnh đạo Tổng thống Yemen Tareq Saleh về các biện pháp tăng cường phối hợp và nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng Yemen trên nhiều mặt trận.

Theo tuyên bố của liên quân, cuộc gặp diễn ra tại trụ sở Bộ Chỉ huy Các lực lượng Liên quân ở thủ đô Riyadh. Tại đây, hai bên đã trao đổi về những diễn biến tại Yemen, đồng thời thảo luận các biện pháp tăng cường và phối hợp nỗ lực nhằm nâng cao khả năng sẵn sàng của các lực lượng Yemen trên tất cả các mặt trận và hướng tác chiến, hướng tới khôi phục nhà nước và các thể chế nhà nước.

Trung tướng Al-Salman đánh giá cao vai trò của ông Tareq Saleh trong Hội đồng Lãnh đạo Tổng thống Yemen, cũng như vai trò chỉ huy của ông tại Các lực lượng Kháng chiến Quốc gia. Ông đồng thời ghi nhận sự hy sinh của các binh sĩ trong nỗ lực khôi phục quyền kiểm soát của nhà nước.

Về phần mình, ông Saleh đánh giá cao sự hỗ trợ của Bộ Chỉ huy Các lực lượng Liên quân đối với quân đội Yemen và Các lực lượng Kháng chiến Quốc gia nhằm nâng cao năng lực tác chiến. Ông hoan nghênh những nỗ lực thống nhất lực lượng và củng cố, kiện toàn các đơn vị quân đội để thực hiện nhiệm vụ. Ông Saleh nhấn mạnh cần tiếp tục nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, tăng cường phối hợp và hội nhập giữa các lực lượng, phù hợp với yêu cầu của giai đoạn tiếp theo.

Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh giao tranh giữa lực lượng Chính phủ Yemen và phong trào Houthi tái diễn trên nhiều mặt trận. Yemen rơi vào xung đột từ năm 2014, sau khi Houthi kiểm soát thủ đô Sanaa và một số tỉnh. Năm 2015, liên quân Arab do Saudi Arabia dẫn đầu can thiệp quân sự nhằm hỗ trợ chính quyền được quốc tế công nhận.

Giao tranh tái diễn từ tháng 7, sau khi Houthi tuyên bố phong tỏa trên biển đối với Saudi Arabia. Gần đây, Houthi tuyên bố giành được một số bước tiến dọc bờ Biển Đỏ và tại khu vực eo biển Bab el-Mandeb, đồng thời tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào thủ đô Riyadh và cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Saudi Arabia.

Ngọc Liên