Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Thế giới

Liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu tăng cường phối hợp với lực lượng Yemen

Ngọc Liên
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Ngày 26/9, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Các lực lượng Liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu, Trung tướng Fahd bin Hamad Al-Salman, đã thảo luận với thành viên Hội đồng Lãnh đạo Tổng thống Yemen Tareq Saleh về các biện pháp tăng cường phối hợp và nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng Yemen trên nhiều mặt trận.

Liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu tăng cường phối hợp với lực lượng Yemen

Ngày 26/9, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Các lực lượng Liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu, Trung tướng Fahd bin Hamad Al-Salman, đã thảo luận với thành viên Hội đồng Lãnh đạo Tổng thống Yemen Tareq Saleh về các biện pháp tăng cường phối hợp và nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng Yemen trên nhiều mặt trận.

Liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu tăng cường phối hợp với lực lượng Yemen

Theo tuyên bố của liên quân, cuộc gặp diễn ra tại trụ sở Bộ Chỉ huy Các lực lượng Liên quân ở thủ đô Riyadh. Tại đây, hai bên đã trao đổi về những diễn biến tại Yemen, đồng thời thảo luận các biện pháp tăng cường và phối hợp nỗ lực nhằm nâng cao khả năng sẵn sàng của các lực lượng Yemen trên tất cả các mặt trận và hướng tác chiến, hướng tới khôi phục nhà nước và các thể chế nhà nước.

Trung tướng Al-Salman đánh giá cao vai trò của ông Tareq Saleh trong Hội đồng Lãnh đạo Tổng thống Yemen, cũng như vai trò chỉ huy của ông tại Các lực lượng Kháng chiến Quốc gia. Ông đồng thời ghi nhận sự hy sinh của các binh sĩ trong nỗ lực khôi phục quyền kiểm soát của nhà nước.

Về phần mình, ông Saleh đánh giá cao sự hỗ trợ của Bộ Chỉ huy Các lực lượng Liên quân đối với quân đội Yemen và Các lực lượng Kháng chiến Quốc gia nhằm nâng cao năng lực tác chiến. Ông hoan nghênh những nỗ lực thống nhất lực lượng và củng cố, kiện toàn các đơn vị quân đội để thực hiện nhiệm vụ. Ông Saleh nhấn mạnh cần tiếp tục nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, tăng cường phối hợp và hội nhập giữa các lực lượng, phù hợp với yêu cầu của giai đoạn tiếp theo.

Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh giao tranh giữa lực lượng Chính phủ Yemen và phong trào Houthi tái diễn trên nhiều mặt trận. Yemen rơi vào xung đột từ năm 2014, sau khi Houthi kiểm soát thủ đô Sanaa và một số tỉnh. Năm 2015, liên quân Arab do Saudi Arabia dẫn đầu can thiệp quân sự nhằm hỗ trợ chính quyền được quốc tế công nhận.

Giao tranh tái diễn từ tháng 7, sau khi Houthi tuyên bố phong tỏa trên biển đối với Saudi Arabia. Gần đây, Houthi tuyên bố giành được một số bước tiến dọc bờ Biển Đỏ và tại khu vực eo biển Bab el-Mandeb, đồng thời tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào thủ đô Riyadh và cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Saudi Arabia.

Ngọc Liên

Từ khóa:

#Yemen #Saudi arabia #Houthi #Bab el-Mandeb

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Hàng nghìn người biểu tình tại Madrid

Hàng nghìn người biểu tình tại Madrid

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Hàng nghìn người ngày 26/9 đã tập trung tại Madrid để phản đối cách Chính phủ Tây Ban Nha xử lý làn sóng người di cư gần đây đổ vào Ceuta, cáo buộc chính phủ không bảo vệ biên giới đất nước và kêu gọi tổ chức tổng tuyển cử sớm.
Trụ sở liên minh quốc tế chống IS sẽ đóng cửa ngày 30/9

Trụ sở liên minh quốc tế chống IS sẽ đóng cửa ngày 30/9

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 26/9, Iraq khẳng định trụ sở của liên minh quốc tế do Mỹ đứng đầu chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng sẽ đóng cửa vào ngày 30/9, trong bối cảnh Baghdad đánh giá tình hình an ninh trong nước đã ổn định và các lực lượng Iraq có khả năng...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh