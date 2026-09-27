Thủ tướng Israel chỉ trích phe đối lập sau khi 5 lãnh đạo đảng thống nhất mục tiêu thay thế ông

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 26/9 đã chỉ trích 5 lãnh đạo phe đối lập, sau khi những người này nhất trí phối hợp trước cuộc bầu cử Quốc hội Israel (Knesset) vào tháng tới nhằm thay thế chính phủ của ông.

Trong phản ứng đầu tiên trước thỏa thuận trên, ông Netanyahu cho rằng lãnh đạo đảng Yashar, ông Gadi Eisenkot, sẽ tìm cách thành lập một chính phủ cùng với các ông Yair Lapid, Yair Golan, Naftali Bennett, Avigdor Lieberman và các đảng Arab.

Ông Netanyahu viết trên nền tảng mạng xã hội X của Mỹ: “Chỉ có Likud mạnh mới có thể ngăn chặn họ”, đề cập đảng chính trị cánh hữu của ông.

Kênh 12 của Israel cho biết 5 lãnh đạo phe đối lập đã gặp nhau tại nhà riêng của ông Lapid ở Tel Aviv để phối hợp chiến lược trước cuộc bầu cử ngày 27/10. Cuộc gặp có sự tham dự của ông Lapid thuộc đảng Yesh Atid, ông Eisenkot thuộc đảng Yashar, ông Bennett thuộc đảng Together, ông Lieberman thuộc đảng Yisrael Beiteinu và ông Golan thuộc đảng Democrats.

Trong một văn bản được công bố sau cuộc gặp, 5 lãnh đạo tuyên bố thay thế chính phủ hiện tại là “mục tiêu chung hàng đầu” của họ, bất chấp những khác biệt về hệ tư tưởng.

Họ cũng cam kết không vận động chống lại nhau trước khi một chính phủ mới được thành lập, đồng thời nhất trí nỗ lực thúc đẩy tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu và mở rộng sự ủng hộ dành cho khối đối lập. Tuy nhiên, các lãnh đạo chưa thống nhất được ứng cử viên cho vị trí thủ tướng.

Israel dự kiến tổ chức tổng tuyển cử vào ngày 27/10. Các cuộc thăm dò dư luận gần đây cho thấy khối của ông Netanyahu đang đứng sau phe đối lập. Ông Netanyahu đứng đầu chính phủ hiện tại từ cuối tháng 12/2022. Đây được mô tả là chính phủ cánh hữu nhất trong lịch sử Israel và đã dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng đối với người Palestine ở cả Dải Gaza và Bờ Tây.

Thanh Vân