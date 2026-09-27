Trung Quốc kêu gọi tôn trọng chủ quyền vùng Vịnh, phản đối sức ép đối với Cuba

Phát biểu tại phiên thảo luận chung của Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 ở New York ngày 26/9, Phó Chủ tịch Trung Quốc Hàn Chính kêu gọi tôn trọng chủ quyền và an ninh của các quốc gia Trung Đông, trong đó có các nước vùng Vịnh, đồng thời đề nghị “quốc gia liên quan” chấm dứt đe dọa sử dụng vũ lực và dỡ bỏ các biện pháp phong tỏa, trừng phạt đối với Cuba.

Phó Chủ tịch Trung Quốc Hàn Chính không nêu đích danh Mỹ, song phát biểu được đưa ra trong bối cảnh Washington đang gia tăng sức ép đối với Cuba, đồng thời xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran tiếp diễn từ tháng 2. Ông cho rằng các nước lớn cần đi đầu trong việc tuân thủ các quy tắc và pháp quyền, đồng thời thực hiện trách nhiệm trong duy trì hòa bình, an ninh quốc tế. Ông khẳng định mọi quốc gia, bất kể quy mô, đều bình đẳng trong cộng đồng quốc tế và các vấn đề toàn cầu cần được giải quyết thông qua đối thoại, tham vấn.

Về tình hình Trung Đông, Phó Chủ tịch Trung Quốc khẳng định chủ quyền và an ninh của các quốc gia trong khu vực, bao gồm cả các nước vùng Vịnh, cần được tôn trọng. Ông đồng thời nhấn mạnh các bất đồng và tranh chấp cần được giải quyết thông qua đối thoại và tham vấn, đồng thời phản đối các hành động quân sự đơn phương vi phạm Hiến chương Liên hợp quốc và không được Hội đồng Bảo an cho phép.

Trước đó, Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc David Perdue cho biết Tổng thống Donald Trump đã cảnh báo Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình rằng việc Trung Quốc hỗ trợ Iran là “không thể chấp nhận được”. Cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh xuất hiện các thông tin cho rằng Bắc Kinh đã cung cấp cho Tehran một số hệ thống tên lửa phòng không vác vai, trong khi Iran tìm cách duy trì xuất khẩu dầu bất chấp các biện pháp trừng phạt.

Đối với Cuba, ông Hàn Chính kêu gọi “quốc gia liên quan” lập tức chấm dứt đe dọa sử dụng vũ lực, đồng thời dỡ bỏ hoàn toàn lệnh phong tỏa và các biện pháp trừng phạt đối với quốc đảo Caribe này.

Những tuyên bố trên được đưa ra chỉ vài ngày sau cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Washington, nơi hai bên thể hiện mong muốn duy trì ổn định quan hệ song phương, song vẫn còn nhiều khác biệt về các vấn đề quốc tế.

Ngọc Liên