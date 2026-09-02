Căng thẳng thương mại Mỹ - Canada leo thang, Thủ tướng Carney đáp trả ông Trump

Thủ tướng Canada Mark Carney mới đây yêu cầu chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump “ngừng tỏ ra cứng rắn” và nghiêm túc trở lại bàn đàm phán, trong bối cảnh cuộc chiến thương mại giữa hai nước tiếp tục leo thang sau khi các cuộc đàm phán đổ vỡ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói chuyện với Thủ tướng Canada Mark Carney trong buổi làm việc với các nhà lãnh đạo G7 và Trung Đông, tại Evian-les-Bains, Pháp, ngày 16 tháng 6 năm 2026. Ảnh: REUTERS.

Phát biểu tại Toronto ngày 1/9, Thủ tướng Carney cho biết các cuộc đàm phán thương mại Mỹ - Canada có thể được nối lại nếu Washington thực sự nghiêm túc trong thương lượng. Tuy nhiên, ông cáo buộc Mỹ đang đưa ra những điều khoản có thể khiến các ngành công nghiệp Canada “dần bị thu hẹp và xóa sổ” ngay tại nước này.

Ông Carney nói: “Khi người Mỹ ngừng công kích và ngừng cố tỏ ra cứng rắn, bắt đầu nghiêm túc về việc thảo luận, chúng ta có thể tiến hành các cuộc thảo luận đó”, đồng thời cho rằng cách tiếp cận của Washington “không mang tính xây dựng”.

Phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh Washington liên tục có những động thái và tuyên bố nhằm vào Canada kể từ khi đàm phán thương mại giữa hai nước đổ vỡ ngày 21/8. Tổng thống Trump đã đề xuất đổi tên hồ Ontario thành “hồ America” và nhiều lần chế giễu Canada trên mạng xã hội. Trong khi đó, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho rằng Canada không thể áp dụng biện pháp “ăn miếng trả miếng” với một nền kinh tế lớn hơn 13 lần.

Ông Carney cho biết Washington muốn một thỏa thuận “không mang tính cạnh tranh” đối với các ngành công nghiệp chủ chốt, trong đó có ngành ô tô, đồng thời yêu cầu thay đổi một số chính sách liên quan đến việc bảo vệ tiếng Pháp và văn hóa Canada. Theo ông, chỉ riêng một trong những vấn đề này cũng đủ để cản trở việc đạt thỏa thuận.

Washington cũng muốn hạn chế khả năng Canada ký các thỏa thuận thương mại trong tương lai. Tuy nhiên, ông Carney khẳng định Canada là một quốc gia có chủ quyền và sẽ ký các hiệp định thương mại tự do với những nước mà Ottawa lựa chọn. Thủ tướng Canada cho biết trước khi đàm phán đổ vỡ, hai bên vẫn đạt được một số nội dung “cùng có lợi”.

Các cuộc đàm phán thương mại Mỹ - Canada đổ vỡ sau khi hai bên không đạt được thỏa thuận. Tổng thống Trump sau đó áp mức thuế 50% đối với lượng hàng hóa Canada trị giá khoảng 20 tỷ USD. Canada cũng áp các mức thuế trả đũa đối với gần 20 tỷ USD hàng hóa Mỹ, dự kiến có hiệu lực từ ngày 8/9, với mức thuế dao động từ 15% đến 50%.

Bích Hồng

Nguồn: AP