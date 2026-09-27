Trụ sở liên minh quốc tế chống IS sẽ đóng cửa ngày 30/9

Ngày 26/9, Iraq khẳng định trụ sở của liên minh quốc tế do Mỹ đứng đầu chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng sẽ đóng cửa vào ngày 30/9, trong bối cảnh Baghdad đánh giá tình hình an ninh trong nước đã ổn định và các lực lượng Iraq có khả năng kiểm soát toàn bộ lãnh thổ.

Phát biểu với Hãng thông tấn Iraq (INA), Trung tướng Abdul Amir al-Shammari, Chánh Văn phòng Tổng tư lệnh Các lực lượng vũ trang Iraq, cho biết trụ sở của liên minh quốc tế sẽ đóng cửa theo kế hoạch vào ngày 30/9. Ông đồng thời khẳng định hiện không còn căn cứ quân sự nước ngoài nào trên lãnh thổ Iraq và các lực lượng an ninh nước này đang kiểm soát toàn bộ lãnh thổ.

Liên minh quốc tế do Mỹ đứng đầu được thành lập năm 2014 nhằm chống IS, sau khi tổ chức này chiếm giữ nhiều khu vực rộng lớn tại Iraq và Syria. Thành phần liên minh có nhiều nước, trong đó có Pháp và Tây Ban Nha.

Tháng 9/2024, Mỹ và Iraq công bố kế hoạch gồm hai giai đoạn nhằm chấm dứt nhiệm vụ quân sự của liên minh tại Iraq. Giai đoạn đầu dự kiến kết thúc vào tháng 9/2025, sau đó được gia hạn đến tháng 1/2026. Khi đó, Baghdad thông báo các lực lượng Mỹ đã hoàn tất việc rút khỏi căn cứ không quân Ain al-Asad ở tỉnh Anbar và quân đội Iraq tiếp quản cơ sở này.

Theo giai đoạn hai, nhiệm vụ quân sự của liên minh tại Syria tiếp tục được hỗ trợ từ một căn cứ không quân ở thành phố Erbil, miền Bắc Iraq, cho đến cuối tháng 9/2026.

Giới chức Iraq cho biết sau khi nhiệm vụ quân sự của liên minh kết thúc, Baghdad vẫn duy trì hợp tác với các quốc gia thành viên, tập trung vào chia sẻ thông tin tình báo, trao đổi dữ liệu và các chương trình trang bị vũ khí. Người phát ngôn của Tổng tư lệnh Các lực lượng vũ trang Iraq Sabah al-Numan cho biết Thủ tướng Ali al-Zaidi đã chỉ đạo thành lập một ủy ban nhằm xác định khuôn khổ quan hệ giữa Iraq và các nước thuộc liên minh sau ngày 30/9.

Việc đóng cửa trụ sở liên minh đánh dấu bước tiếp theo trong tiến trình chuyển từ hoạt động quân sự của liên minh sang cơ chế hợp tác an ninh song phương và đa phương do Iraq chủ trì. Chính phủ Iraq cho biết mục tiêu là duy trì phối hợp an ninh, đồng thời khẳng định vai trò của các lực lượng trong nước trong việc bảo đảm an ninh quốc gia.

Lê Hà.