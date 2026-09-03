Tổng thống Trump: Mỹ không cần Canada

Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục chỉ trích Canada, cho rằng Washington đã bị Ottawa “lợi dụng” trong nhiều năm và Mỹ không cần nước láng giềng này. Tuy nhiên, thực tế cho thấy hai nền kinh tế phụ thuộc sâu sắc vào nhau, đặc biệt trong các lĩnh vực năng lượng, nhôm, phân bón và công nghiệp ô tô.

Tổng thống Trump cáo buộc Canada đã “lợi dụng” Mỹ trong nhiều thập kỷ. Ảnh: Yahoo News.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 2/9 tiếp tục đưa ra hàng loạt chỉ trích nhằm vào Canada, từ chính sách thương mại, hoạt động của các ngân hàng đến việc cấp chứng nhận cho máy bay Mỹ, trong bối cảnh căng thẳng thương mại giữa hai nước tiếp tục gia tăng.

Phát biểu với báo giới tại Washington, ông Trump cáo buộc Canada đã “lợi dụng” Mỹ trong nhiều thập kỷ và áp mức thuế mà ông cho là rất cao đối với nông dân Mỹ. Tổng thống Trump cũng cho rằng Canada đang hưởng lợi từ du khách và các hãng hàng không Mỹ.

Một trong những vấn đề ông Trump tiếp tục phàn nàn là sự hiện diện của các ngân hàng Mỹ tại Canada. Ông cho rằng các ngân hàng lớn của Canada hoạt động tại Mỹ nhưng các ngân hàng Mỹ lại không được phép hoạt động tương tự tại Canada.

Tuy nhiên, Hiệp hội Ngân hàng Canada từng bác bỏ nhận định này. Theo hiệp hội, trong năm 2025, các công ty con và chi nhánh của ngân hàng Mỹ chiếm khoảng một nửa tổng tài sản của các ngân hàng nước ngoài tại Canada.

Bất chấp tuyên bố của Tổng thống Trump rằng “chúng ta không cần họ”, số liệu thương mại cho thấy quan hệ kinh tế Mỹ - Canada có mức độ liên kết rất sâu.

Mỗi ngày, khoảng 4 triệu thùng dầu thô Canada được vận chuyển xuống phía Nam, cung cấp nhiên liệu cho ô tô, xe tải, máy bay và các ngành công nghiệp Mỹ. Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), lượng dầu thô nhập khẩu từ Canada tương đương gần 20% tổng mức tiêu thụ dầu mỏ của Mỹ. Canada hiện là đối tác thương mại lớn thứ hai của Mỹ, sau Mexico. Năm ngoái, hai nước trao đổi khoảng 872 tỷ USD hàng hóa và dịch vụ.

Những yếu tố trên cho thấy dù Washington và Ottawa đang đối đầu gay gắt về thương mại, hai nền kinh tế vẫn gắn kết chặt chẽ thông qua các chuỗi cung ứng, năng lượng và nguồn nguyên liệu thiết yếu. Do đó, bất kỳ nỗ lực nào nhằm giảm sự phụ thuộc vào Canada cũng có thể tạo ra những chi phí đáng kể đối với chính các doanh nghiệp và người tiêu dùng Mỹ.

Bích Hồng

Nguồn: AP, CTV News.