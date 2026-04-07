Tổng thống Belarus nhấn mạnh hợp tác phòng thủ chung trong không gian hậu Xô Viết

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko ngày 6/4 khẳng định nước này sẽ tiếp tục giữ vai trò là “động lực thúc đẩy” trong Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO), trong bối cảnh liên minh quân sự khu vực đang đối mặt với nhiều thách thức an ninh gia tăng.

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko gặp Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể Taalatbek Masadykov tại thủ đô Minsk ngày 6/4/2026. Ảnh: president.gov.by

Phát biểu trong cuộc gặp với Tổng Thư ký CSTO mới được bổ nhiệm Taalatbek Masadykov tại thủ đô Minsk ngày 6/4, ông Lukashenko nhấn mạnh Belarus từ lâu đã đóng vai trò tích cực trong việc định hình chương trình nghị sự của tổ chức và sẽ tiếp tục duy trì vị thế này trong thời gian tới.

Tại cuộc gặp, nhà lãnh đạo Belarus cũng đề xuất một khuôn khổ phòng thủ khu vực mới cho CSTO. Theo đó, Belarus sẽ đảm nhiệm vai trò “mỏ neo” ở hướng Tây, trong khi Kyrgyzstan và Kazakhstan tập trung vào khu vực phía Nam. Nga sẽ đóng vai trò lực lượng tăng viện nhanh, sẵn sàng hỗ trợ các khu vực khi cần thiết.

Ông Lukashenko cũng cảnh báo rằng trong tương lai, cả 6 quốc gia thành viên của CSTO có thể buộc phải phối hợp bảo vệ không gian hậu Xô Viết trước những biến động an ninh ngày càng phức tạp. Nhận định này phản ánh mối lo ngại về áp lực gia tăng tại các khu vực biên giới cũng như môi trường địa chính trị đang thay đổi nhanh chóng.

Về phần mình, Tổng Thư ký CSTO Taalatbek Masadykov đã trình bày kế hoạch cải tổ Ban Thư ký của tổ chức này theo hướng xây dựng một trung tâm điều phối khủng hoảng hoạt động 24/7, nhằm tăng cường khả năng phối hợp giữa các kênh ngoại giao và quân sự. Ông cho rằng việc nâng cao năng lực phản ứng nhanh là cần thiết trong bối cảnh tổ chức đang phải xử lý đồng thời nhiều vấn đề an ninh.

Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể CSTO hiện gồm 6 quốc gia thành viên là Nga, Belarus, Armenia, Kazakhstan, Kyrgyzstan và Tajikistan, được xem là một trong những cơ chế hợp tác an ninh quan trọng tại không gian hậu Xô Viết. Ảnh: Caspian post.

Ông Masadykov cũng thừa nhận CSTO đang đối mặt với áp lực ngày càng lớn tại các khu vực biên giới, cùng với lịch trình hoạt động quốc tế dày đặc. Trong bối cảnh đó, việc huy động và chia sẻ nguồn lực giữa các quốc gia thành viên được xem là yếu tố then chốt để duy trì sự ổn định và hiệu quả hoạt động của liên minh.

Nguồn: Tân hoa xã