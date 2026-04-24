Tổng duyệt chương trình nghệ thuật “Sầm Sơn - Khát vọng rực rỡ”

Tối 24/4, tại sân khấu Quảng trường biển, phường Sầm Sơn, Ban Tổ chức Lễ hội du lịch Sầm Sơn năm 2026 tổ chức tổng duyệt chương trình nghệ thuật với chủ đề “Sầm Sơn - Khát vọng rực rỡ”.

Dự và chỉ đạo tổng duyệt chương trình có các đồng chí: Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các thành viên Ban Tổ chức Lễ hội cùng đại diện các sở ngành, đơn vị liên quan.

Lễ hội du lịch Sầm Sơn năm 2026 do UBND tỉnh Thanh Hóa phối hợp cùng Tập đoàn Sun Group tổ chức. Đây là sự kiện mở màn mùa du lịch hè của xứ Thanh. Tâm điểm thu hút sự chú ý của công chúng chính là đêm nghệ thuật khai mạc lễ hội với chủ đề “Sầm Sơn - Khát vọng rực rỡ”.

Không đơn thuần là một đêm nhạc, chương trình còn là một hành trình nghệ thuật gồm ba chương, dẫn dắt người xem đi từ chiều sâu lịch sử đến nhịp sống đương đại rực rỡ. Qua đó, hình ảnh Sầm Sơn được khắc họa rõ nét với diện mạo ngày càng hiện đại và năng động, nơi các giá trị lịch sử, văn hóa được bảo tồn song hành cùng quá trình phát triển hạ tầng, dịch vụ và hệ sinh thái du lịch.

Mỗi chương là một lát cắt về vùng đất giàu trầm tích văn hóa, từ “Huyền sử biển khơi” gợi nhắc ký ức lịch sử, đến “Sầm Sơn ngày mới” với diện mạo đang đổi thay, và “Khát vọng rực rỡ” mở ra không gian hiện đại, trẻ trung.

Khán giả sẽ được thưởng thức nhiều ca khúc quen thuộc như “Tiếng vọng Sầm Sơn”, “Sầm Sơn biển quê Thanh”, “Việt Nam những chuyến đi”, “Made in Vietnam”, “Tinh hoa Việt Nam”... với cách dàn dựng mới mẻ, sôi động, hấp dẫn.

Theo đánh giá của các thành viên Ban Tổ chức, chương trình cơ bản đáp ứng yêu cầu về nội dung, kết cấu, bố cục. Tuy nhiên, có một số điểm chưa hợp lý, đề nghị ê kíp thực hiện chương trình tiếp tục chỉnh sửa, hoàn thiện bảo đảm tính thẩm mỹ, sự hài hòa giữa nội dung và hình thức thể hiện, để chương trình diễn ra bảo đảm chất lượng, giá trị nghệ thuật, tạo ấn tượng tốt đẹp cho công chúng.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Đào Xuân Yên và đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực của các đơn vị, ngành chức năng và ê kíp thực hiện chương trình. Đồng thời nhấn mạnh: Đây là sự kiện văn hóa, du lịch lớn của tỉnh trong năm, có sức lan tỏa mạnh mẽ, vì vậy các đơn vị liên quan phải phối hợp đồng bộ, triển khai nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao nhất; ê kíp thực hiện chương trình tiếp thu tối đa các ý kiến góp ý của thành viên Ban Tổ chức, hoàn thiện nội dung theo yêu cầu.

Các đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Đào Xuân Yên và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng lưu ý chủ đề chương trình, lời dẫn, hình ảnh phải có sự đồng nhất; các chương phải có sự kết nối. Lực lượng diễn viên cần tiếp tục tập luyện nhuần nhuyễn để chương trình nghệ thuật diễn ra thành công, hấp dẫn, tạo được ấn tượng sâu sắc với Nhân dân và du khách.

Phong Sắc