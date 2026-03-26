Tổng Công ty Cổ phần Hợp Lực khởi động chương trình kỷ niệm 30 năm thành lập

Sáng 26/3, Tổng Công ty Cổ phần Hợp Lực tổ chức kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và công bố chương trình tổng thể kỷ niệm 30 năm thành lập Tổng Công ty (22/12/1996 - 22/12/2026). Sự kiện mở đầu chuỗi hoạt động hướng tới dấu mốc 3 thập kỷ xây dựng, phát triển doanh nghiệp.

Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể; đại diện các hiệp hội, doanh nghiệp; cùng đông đảo cán bộ, đoàn viên thanh niên trong toàn hệ thống Hợp Lực.

Tại buổi lễ, đại diện Đoàn Thanh niên Tổng Công ty đã ôn lại truyền thống 95 năm của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, khẳng định vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ trên các lĩnh vực. Phát huy truyền thống đó, đoàn viên, thanh niên Hợp Lực tiếp tục phát huy tinh thần tiên phong trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nghiên cứu khoa học và tham gia các hoạt động vì cộng đồng.

Nhân dịp này, Hội đồng quản trị Tổng Công ty đã khen thưởng 11 đoàn viên thanh niên tiêu biểu có nhiều thành tích xuất sắc trong lao động, công tác và phong trào; đồng thời biểu dương 26 cá nhân có đóng góp nổi bật trong hoạt động công tác xã hội, lan tỏa tinh thần nhân ái, trách nhiệm vì cộng đồng.

Đồng thời tri ân các nhà báo và đối tác đã đồng hành trong thời gian qua, ghi nhận sự hỗ trợ tích cực trong công tác truyền thông, kết nối và phát triển.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Bảo Uyên, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc điều hành Hệ thống Y tế Hợp Lực nhấn mạnh, sau 30 năm xây dựng và phát triển, Hợp Lực từng bước khẳng định vị thế trong lĩnh vực y tế, đào tạo trên nền tảng trí tuệ, bản lĩnh và sự cống hiến của nhiều thế hệ cán bộ, nhân viên. Tuổi trẻ Hợp Lực không chỉ là lực lượng kế thừa mà còn góp phần kiến tạo giá trị, xây dựng văn hóa doanh nghiệp thông qua các phong trào thi đua lao động sáng tạo, hoạt động chuyên môn và công tác xã hội.

Theo lãnh đạo Tổng Công ty, dấu mốc 30 năm không chỉ là chặng đường thời gian mà còn là quá trình tích lũy nội lực từ tầm nhìn chiến lược, tinh thần dấn thân và sự đoàn kết trong toàn hệ thống. Với chủ đề “30 năm - Tích lũy nội lực - Bứt phá tương lai”, Hợp Lực đặt mục tiêu tiếp tục đổi mới, phát triển bền vững, đóng góp nhiều giá trị hơn cho xã hội.

Tại chương trình, Tổng Công ty công bố logo chính thức kỷ niệm 30 năm và giới thiệu chuỗi hoạt động chào mừng sẽ triển khai xuyên suốt năm 2026, gồm các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, các cuộc thi viết, thi ảnh, hội thảo chuyên môn, tọa đàm, hội nghị đầu tư - hợp tác chiến lược, chương trình thiện nguyện và các công trình ghi dấu chặng đường phát triển của doanh nghiệp.

Dịp này, Tổng Công ty Cổ phần Hợp Lực cũng ra mắt Quỹ phát triển nguồn nhân lực Hợp Lực và công bố Ban quản lý, điều hành quỹ, thể hiện quyết tâm đầu tư cho nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững trong giai đoạn mới.

Phát động tại buổi lễ, lãnh đạo Tổng Công ty Cổ phần Hợp Lực kêu gọi toàn thể cán bộ, nhân viên, đoàn viên thanh niên tiếp tục phát huy tinh thần “Đoàn kết - Trí tuệ - Bản lĩnh - Nhân ái”, không ngừng đổi mới, sáng tạo, thi đua lập nhiều thành tích thiết thực chào mừng 30 năm thành lập.

Nghi thức bấm nút phát động đã chính thức khởi động chuỗi sự kiện, mở ra một năm 2026 với nhiều hoạt động ý nghĩa, hướng tới xây dựng Tổng Công ty Cổ phần Hợp Lực phát triển vững mạnh - nhân ái - vì con người - vì cộng đồng.

Tô Hà