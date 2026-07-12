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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng gửi điện chia buồn về vụ tàu du lịch gặp nạn tại An Giang

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Được tin tàu du lịch gặp nạn do thời tiết xấu tại tỉnh An Giang ngày 11/7 gây nhiều thương vong cho du khách Ấn Độ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã gửi điện chia buồn tới Tổng thống Ấn Độ Droupadi Murmu và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng gửi điện chia buồn về vụ tàu du lịch gặp nạn tại An Giang

Được tin tàu du lịch gặp nạn do thời tiết xấu tại tỉnh An Giang ngày 11/7 gây nhiều thương vong cho du khách Ấn Độ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã gửi điện chia buồn tới Tổng thống Ấn Độ Droupadi Murmu và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng gửi điện chia buồn về vụ tàu du lịch gặp nạn tại An Giang

Xe cấp cứu tiếp nhận nạn nhân vụ lật ca nô tại cảng An Thới, đặc khu Phú Quốc.

Trong các bức điện, Lãnh đạo cấp cao Việt Nam thay mặt Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Nhân dân Việt Nam gửi lời thăm hỏi chân thành và lời chia buồn sâu sắc nhất đến Nhà nước và Nhân dân Ấn Độ, đặc biệt là gia đình các nạn nhân; khẳng định các cơ quan chức năng của Việt Nam đã và đang khẩn trương triển khai các biện pháp cứu hộ, cứu nạn, điều trị cho người bị thương, hỗ trợ gia đình các nạn nhân và phối hợp chặt chẽ với phía Ấn Độ để khắc phục hậu quả của vụ việc; đồng thời tiến hành điều tra, xác minh làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng gửi điện chia buồn về vụ tàu du lịch gặp nạn tại An Giang

Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung cũng đã gửi điện chia buồn đến Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar.

Theo Báo Nhân Dân

Nguồn: https://nhandan.vn/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-va-thu-tuong-chinh-phu-le-minh-hung-gui-dien-chia-buon-ve-vu-tau-du-lich-gap-nan-tai-an-giang-post975105.html

Từ khóa:

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