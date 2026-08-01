Bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 80 cán bộ, đoàn viên công đoàn ưu tú

Sáng 1/8, tại phường Sầm Sơn, Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với Đảng ủy và Trung tâm Chính trị phường Sầm Sơn tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 80 cán bộ, đoàn viên công đoàn ưu tú đang làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu và học viên tham dự lễ khai giảng.

Đây là lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng đầu tiên do Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp tổ chức dành cho cán bộ, đoàn viên công đoàn ưu tú trong các doanh nghiệp, nhằm phát huy vai trò của tổ chức công đoàn trong công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, tạo nguồn và phát triển đảng viên trong khu vực doanh nghiệp.

Toàn cảnh lễ khai giảng.

Trong thời gian học tập, các học viên nghiên cứu 5 chuyên đề gồm: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Lương Trọng Thành phát biểu tại lễ khai giảng.

Phát biểu tại lễ khai giảng, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh nhấn mạnh: Tổ chức công đoàn giữ vai trò quan trọng trong công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, đồng thời tham gia xây dựng đội ngũ công nhân lao động ưu tú, tạo nguồn phát triển đảng viên.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh, phường Sầm Sơn và các học viên chụp ảnh lưu niệm.

Các học viên phát huy tinh thần học tập nghiêm túc, tích cực rèn luyện, không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực công tác, để sớm được đứng trong hàng ngũ của Đảng, trở thành lực lượng nòng cốt, góp phần xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh.

Thanh Huê