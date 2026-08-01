Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33

Chuẩn bị thi công trở lại tuyến đường nối từ trung tâm tỉnh với Cảng hàng không Thọ Xuân Thời sự 17:27 31/07/2026 (Baothanhhoa.vn) - Ngày 31/7, Sở Xây dựng Thanh Hóa tổ chức đoàn kiểm tra, đánh giá tiến độ giải phóng mặt bằng, chuẩn bị thi công trở lại 2 dự án đường nối từ khu vực TP Thanh Hóa cũ tới Cảng hàng không Thọ Xuân, gồm đoạn từ cầu Nỏ Hẻn đến đường tỉnh 514 và đoạn từ...

Kiểm tra hệ thống đê điều sông Cầu Chày trước mùa mưa bão Thời sự 17:01 31/07/2026 (Baothanhhoa.vn) - Chiều 31/7, Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đã kiểm tra và làm việc với các xã Yên Định, Yên Trường, Yên Phú, Quý Lộc, Yên Ninh, Định Tân, Định Hòa về công tác chuẩn bị phòng, chống thiên tai (PCTT) năm 2026.

Đổi mới phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với chuyển đổi số, sát đối tượng và địa bàn Thời sự 16:52 31/07/2026 (Baothanhhoa.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Hùng đề nghị Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp tập trung đổi mới mạnh mẽ nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật theo hướng sát đối tượng, địa bàn và ứng dụng chuyển đổi số.