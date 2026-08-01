Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33
Sáng 1/8/2026, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về đối ngoại và hội nhập quốc tế dự Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 với chủ đề "Phát huy vai trò tiên phong và thực hiện nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới”.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm xem một số hình ảnh đối ngoại bên lề hội nghị. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao phát biểu khai mạc. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Các đại biểu tham dự Hội nghị. Ảnh: Thống Nhất/ TTXVN
Theo TTXVN
Nguồn: https://www.vietnamplus.vn/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-du-hoi-nghi-ngoai-giao-lan-thu-33-post1127518.vnp
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