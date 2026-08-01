Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự, phát biểu chỉ đạo Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33

Sáng 1/8, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 với chủ đề “Phát huy vai trò tiên phong và thực hiện nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới” đã chính thức khai mạc tại Hà Nội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33. Ảnh: VGP/Tuấn Dũng

Hội nghị có sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước: đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Chính sách và Chiến lược Trung ương; đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; đồng chí Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; đồng chí Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ TPHCM; đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị khoá XIII, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương.

Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân 34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; lãnh đạo các tập đoàn lớn và tiêu biểu.

Tại các điểm cầu trực tuyến ở các địa phương có dự tham dự của các Ủy viên Trung ương Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ban, ngành của 34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Về phía Bộ Ngoại giao, Hội nghị có sự tham dự của đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Bộ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Ngoại giao; 103 đại sứ, trưởng cơ quan đại diện được tiến cử và các đại sứ từ 90 quốc gia và lãnh thổ đang về dự Hội nghị.

Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 có nhiệm vụ quán triệt và cụ thể hóa đường lối đối ngoại của Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: VGP/Tuấn Dũng

Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 có nhiệm vụ quán triệt và cụ thể hóa đường lối đối ngoại của Đại hội XIV của Đảng, thống nhất nhận thức và hành động trong toàn ngành, đáp ứng những yêu cầu, nhiệm vụ mới của công tác đối ngoại trên nền tảng những thành tựu và tiềm lực đất nước sau 40 năm đổi mới.

Một điểm rất quan trọng là Đại hội XIV lần đầu tiên xác định đối ngoại và hội nhập quốc tế là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Đây là bước phát triển mới trong tư duy đối ngoại của Đảng, thể hiện yêu cầu và kỳ vọng mới của Đảng đối với công tác đối ngoại trong kỷ nguyên phát triển mới.

Bên cạnh đó, Hội nghị diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường, vừa mở ra những cơ hội mới, vừa đặt ra nhiều thách thức đối với công tác đối ngoại.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung phát biểu khai mạc Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33. Ảnh: VGP/Tuấn Dũng

Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 sẽ có 18 phiên họp diễn ra trong 9 ngày hội nghị, với sự tham dự chỉ đạo trực tiếp của các lãnh đạo chủ chốt; sự tham gia của các ban, bộ, ngành, địa phương, các Trưởng cơ quan đại diện và toàn thể cán bộ nhân viên trong ngành Ngoại giao.

Các phiên của hội nghị sẽ thảo luận, đánh giá về tình hình thế giới, khu vực trong các năm tới, trong đó có quan hệ của các nước lớn, các nước láng giềng; biên giới lãnh thổ; việc xây dựng chiến lược đối ngoại toàn diện ở tầm cao mới; ngoại giao phục vụ phát triển, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, đồng hành cùng doanh nghiệp; công tác xây dựng Đảng, xây dựng ngành.

Hội nghị sẽ bám sát các mục tiêu nhiệm vụ trọng tâm và có những phần nội dung mới như phiên họp về đối ngoại Đảng, đối ngoại nhân dân, các nội dung về đối ngoại Quốc hội, và lần đầu tiên sẽ tổ chức cuộc họp giữa ba Bộ: Quốc phòng, Công an và Ngoại giao trong thời gian Hội nghị. Hội nghị cũng sẽ bàn về vấn đề nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của các cơ quan đại diện.

Hội nghị dự kiến sẽ thông qua nghị quyết và chương trình hành động để triển khai các kết quả của Hội nghị Ngoại giao lần này.

Theo ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về triển khai Nghị quyết Đại hội XIV là cần hiểu sâu, làm đúng, làm đến nơi đến chốn. Hội nghị sẽ tập trung nghiên cứu, trao đổi về ba vấn đề liên quan đến nhận thức:

Một là, hiểu đúng đường lối và nhiệm vụ phát triển của đất nước, đặc biệt là về hai mục tiêu phát triển 100 năm, các đường lối chủ trương đã được Đại hội Đảng lần thứ XIV, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Quốc hội thông qua. Cùng với đó là những tư tưởng quan điểm chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm như về mô hình phát triển mới, các vấn đề đối ngoại và hội nhập quốc tế và nhiều nội dung trong các lĩnh vực quan trọng khác.

Hai là, nhận thức về hiểu đúng nhiệm vụ của đối ngoại và hội nhập quốc tế là trọng yếu và thường xuyên.

Thứ ba là, hiểu đúng và quán triệt những tư tưởng quan điểm chỉ đạo lớn của Đảng, Nhà nước và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về đối ngoại và hội nhập quốc tế trong giai đoạn mới.

Tại Phiên khai mạc, đại diện các bộ, ngành sẽ có các tham luận liên quan đến triển khai đường lối đối ngoại của Đại hội XIV của Đảng./.

Theo VGP

Nguồn: https://baochinhphu.vn/khai-mac-hoi-nghi-ngoai-giao-lan-thu-33-102260801084816982.htm