Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Tô Lâm dự Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc và thăm chính thức Canada

Tại Phiên thảo luận chung cấp cao của Đại hội đồng LHQ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ có bài phát biểu quan trọng, có một số cuộc tiếp xúc với lãnh đạo của các nước và các đối tác, các tổ chức quốc tế và có một số cuộc gặp với lãnh đạo chính quyền và Quốc hội của Hoa Kỳ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Chiều 17/9, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, trả câu hỏi của phóng viên về chuyến công tác sắp tới của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 81, hoạt động song phương tại Hoa Kỳ và thăm cấp Nhà nước tới Canada, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết:

Từ ngày 20-25/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 81, hoạt động song phương tại Hoa Kỳ và thăm cấp Nhà nước tới Canada.

Kể từ khi Việt Nam gia nhập Liên hợp quốc năm 1977, quan hệ Việt Nam-Liên hợp quốc không ngừng được củng cố và phát triển trên nhiều lĩnh vực, từ thúc đẩy phát triển bền vững đến gìn giữ hòa bình, an ninh quốc tế, ứng phó với các thách thức toàn cầu. Việt Nam đã chủ động đề xuất sáng kiến và đóng góp thiết thực vào các nỗ lực chung, tích cực tham gia đảm nhiệm nhiều trọng trách tại các cơ quan, diễn đàn quan trọng của Liên hợp quốc, được cộng đồng quốc tế đánh giá cao.

Việt Nam cũng đang tiếp tục ứng cử làm thành viên cũng như các vai trò quan trọng tại các cơ chế của Liên hợp quốc.

Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ duy trì đà phát triển tích cực. Quan hệ chính trị-ngoại giao tiếp tục được tăng cường thông qua trao đổi, tiếp xúc ở các cấp. Quan hệ kinh tế-thương mại và đầu tư duy trì đà tăng trưởng.

Hợp tác an ninh-quốc phòng đạt nhiều kết quả tích cực, nhất là trong hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh. Hợp tác khoa học-công nghệ tiếp tục mở rộng sang lĩnh vực công nghệ cao như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, năng lượng hạt nhân... và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Hoa Kỳ coi trọng vai trò và việc phối hợp với Việt Nam trong xử lý các vấn đề khu vực, toàn cầu.

Quan hệ Đối tác Toàn diện Việt Nam-Canada duy trì đà phát triển ổn định, thực chất, đồng thời còn nhiều dư địa để phát triển hơn nữa.

Canada đang ưu tiên phát triển năng lượng, khoáng sản chiến lược, trí tuệ nhân tạo và nông nghiệp công nghệ cao, trong khi Việt Nam đẩy mạnh nâng cấp nền công nghiệp, phát triển kinh tế số và kinh tế xanh. Sự tương đồng về nhu cầu và định hướng phát triển đang tạo ra lợi thế để hai nước đưa quan hệ hợp tác lên tầm mức cao hơn.

Tại phiên thảo luận chung cấp cao của Đại hội đồng Liên hợp quốc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ có bài phát biểu quan trọng, có một số cuộc tiếp xúc với lãnh đạo của các nước và các đối tác, các tổ chức quốc tế và có một số cuộc gặp với lãnh đạo chính quyền và Quốc hội của Hoa Kỳ.

Trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Canada, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ có cuộc hội kiến với Toàn quyền Canada Louise Arbou, có cuộc hội đàm với Thủ tướng Canada Mark Carney, có các cuộc hội kiến với lãnh đạo quốc hội của Canada và có các hoạt động song phương quan trọng khác.

Nguồn: https://www.vietnamplus.vn/hop-bao-bo-ngoai-giao-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-se-co-bai-phat-bieu-quan-trong-tai-dai-hoi-dong-lien-hop-quoc-post1136767.vnp