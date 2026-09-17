Trưởng Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN kiểm tra công tác ứng phó với mưa lũ

Chiều 17/9, đồng chí Trịnh Huy Triều, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh đã đi kiểm tra thực tế công tác ứng phó với mưa lũ tại xã Nông Cống và công tác tiêu úng trên địa bàn các địa phương.

Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Trịnh Huy Triều hỏi thăm người dân vùng bị ngập lụt xã Nông Cống.

Theo báo cáo của xã Nông Cống, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, trên địa bàn xã có hơn 3.300 hộ dân bị ngập; 50 hộ với 167 nhân khẩu bị cô lập; hơn 460 hộ phải di dời tại chỗ. Mưa lớn cũng làm hơn 115ha lúa, 2,5ha hoa màu và 116ha cây hàng năm bị ngập, ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của người dân.

Mưa to kéo dài gây ngập lụt tại xã Nông Cống.

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, đồng chí Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh ghi nhận, đánh giá cao tinh thần chủ động của cấp ủy, chính quyền và các lực lượng trong triển khai các phương án phòng, chống thiên tai.

Đồng chí đề nghị địa phương tuyệt đối không chủ quan, lơ là; tiếp tục theo dõi sát diễn biến thời tiết, mực nước trên các sông, duy trì nghiêm chế độ trực 24/24 giờ và chủ động triển khai các phương án ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”.

Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Trịnh Huy Triều kiểm tra tình hình ngập lụt tại xã Nông Cống.

Trong đó, nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu là bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân; rà soát các khu vực có nguy cơ ngập sâu, chia cắt để chủ động phương án sơ tán, di dời người dân khi cần thiết. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, cảnh báo, hướng dẫn người dân các biện pháp phòng tránh, không đi qua khu vực ngập sâu, nước chảy xiết.

Các địa phương chuẩn bị đầy đủ nguồn nước sạch, lương thực, thực phẩm và các nhu yếu phẩm thiết yếu, bảo đảm đời sống cho người dân tại những khu vực bị ngập, chia cắt; không để người dân rơi vào tình trạng thiếu nước uống, lương thực và các nhu yếu phẩm cần thiết.

Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh kiểm tra công tác tiêu úng tại Trạm bơm tưới tiêu Trường Trung, xã Trường Văn

Kiểm tra công tác tiêu úng tại Trạm bơm tưới tiêu Trường Trung, xã Trường Văn, đồng chí Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh yêu cầu địa phương và các đơn vị liên quan chủ động vận hành hiệu quả các công trình tiêu úng; kiểm tra, khơi thông dòng chảy, kịp thời xử lý các điểm ách tắc, nhằm hạn chế thấp nhất tình trạng ngập úng kéo dài, bảo vệ diện tích sản xuất và đời sống Nhân dân.

Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Trịnh Huy Triều tặng quà động viên cán bộ làm nhiệm vụ tiêu úng.

Đồng chí Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh nhấn mạnh, trong điều kiện mưa lũ còn diễn biến phức tạp, các địa phương phải duy trì trạng thái sẵn sàng cao nhất, chủ động từ sớm, từ xa, không để bị động, bất ngờ. Các lực lượng cần phối hợp chặt chẽ, kịp thời xử lý những tình huống phát sinh, qua đó hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Tiến Dũng