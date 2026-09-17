Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh kiểm tra công tác ứng phó mưa lũ ven sông Cầu Chày

Trước diễn biến mưa lũ phức tạp, nước sông Cầu Chày đã lên mức báo động III, sáng 17/9, đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra công tác ứng phó tại một số địa phương dọc tuyến đê sông Cầu Chày.

Đoàn kiểm tra công tác ứng phó mưa lũ tại xã Xuân Lập.

Tại xã Xuân Lập, đoàn công tác kiểm tra tình hình ngập lụt tại các khu dân cư, công tác theo dõi diễn biến mực nước sông Cầu Chày và phương án bảo đảm an toàn cho người dân tại các khu vực trũng thấp, vùng bãi sông.

Do ảnh hưởng của mưa lớn, từ trưa 16/9 khoảng 300 hộ dân tại thôn Xuân Tân, xã Xuân Lập bị ngập sâu. Một số khu dân cư nằm ngoài đê sông Cầu Chày tiếp tục có nguy cơ bị ảnh hưởng khi mực nước sông dâng cao.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh cùng đoàn công tác kiểm tra và đến thăm các hộ gia đình bị ngập tại xã Xuân Lập.

Tiếp đó, đoàn công tác đã đến kiểm tra, động viên cán bộ, công nhân viên, người lao động tại Trạm bơm tiêu Quang Hoa, xã Xuân Lập. Trạm bơm có công suất 840m3/giờ, đang vận hành liên tục để tiêu thoát nước cho khu vực xã Xuân Lập và Xuân Tín.

Tại tuyến đê bao sông Cầu Chày đoạn qua địa bàn xã Xuân Tín, đoàn công tác kiểm tra các điểm xung yếu có nguy cơ xảy ra tràn đê. Theo báo cáo của địa phương, từ sáng 17/9, trên tuyến xuất hiện 4 vị trí xung yếu, mực nước dâng cao, tiềm ẩn nguy cơ tràn đê.

Trước tình hình trên, xã Xuân Tín đã huy động toàn bộ lực lượng, phương tiện và vật tư tại chỗ để thực hiện công tác hộ đê, gia cố các vị trí xung yếu, chủ động ứng phó với tình huống mực nước tiếp tục dâng cao.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ Trịnh Tuấn Sinh nghe báo cáo công tác hộ đê sông Cầu Chày đoạn qua địa bàn xã Xuân Tín.

Qua kiểm tra, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các xã Xuân Tín, Xuân Lập tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến mực nước, mưa lũ; rà soát toàn bộ các vị trí xung yếu trên tuyến đê, chủ động các phương án xử lý ngay từ cơ sở.

Đặc biệt, tại các vị trí có nguy cơ tràn đê, yêu cầu xã Xuân Tín tập trung cao nhất lực lượng, phương tiện, vật tư theo phương châm “4 tại chỗ”, khẩn trương gia cố các vị trí xung yếu, chủ động xử lý ngay từ đầu, không để xảy ra bị động, bất ngờ; đồng thời thường xuyên cập nhật diễn biến mực nước, sẵn sàng phương án bảo vệ an toàn tuyến đê và Nhân dân.

Công tác hộ đê bao sông Cầu Chày diễn ra khẩn trương tại xã Xuân Tín.

Các địa phương trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, lũ; rà soát các khu vực có nguy cơ ngập sâu, chia cắt, chủ động phương án di dời người dân khi cần thiết, đặt mục tiêu cao nhất là bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân.

Đình Giang