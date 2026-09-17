Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường kiểm tra công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ tại các xã miền núi

Sáng 17/9, đồng chí Cao Văn Cường, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra tình hình mưa lũ, công tác ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai tại các xã Minh Sơn, Ngọc Liên và Linh Sơn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường cùng đoàn công tác kiểm tra tình trạng ngập lụt tại tràn Bến Đệch, xã Minh Sơn.

Tại xã Minh Sơn, mưa lớn kéo dài, nước sông Cầu Chày dâng cao đã gây ngập tại nhiều khu vực, ảnh hưởng đến giao thông, sản xuất và đời sống của người dân.

Trên địa bàn xã hiện có 16 điểm ngầm tràn, đoạn đường bị ngập sâu. UBND xã đã chỉ đạo lực lượng tại các thôn tổ chức chốt chặn, bố trí người trực gác, không để phương tiện lưu thông qua khu vực nguy hiểm.

Mưa lũ cũng gây ngập khoảng 105ha lúa và 45ha cây hàng năm.

Trước nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn tính mạng người dân, xã Minh Sơn đã tổ chức sơ tán 38 hộ dân đến nơi an toàn

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường cùng đoàn công tác kiểm tra tình trạng ngập lụt tại Phân hiệu Trường Tiểu học Ngọc Trung.

Tại xã Ngọc Liên, mưa lũ làm ngập một số khu dân cư, nhiều tuyến đường giao thông bị ngập cục bộ. Một số vị trí trên các tuyến đường xảy ra sạt lở. Mưa lớn khiến nước tràn vào Phân hiệu Trường Tiểu học Ngọc Trung và Trường Mầm non Ngọc Liên. Đến thời điểm kiểm tra, các điểm trường chưa ghi nhận thiệt hại về cơ sở vật chất.

Để chủ động phòng tránh nguy cơ sạt lở và ngập lụt, xã Ngọc Liên đã tổ chức sơ tán 91 hộ với 316 nhân khẩu tại các khu vực có nguy cơ cao đến nơi an toàn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường cùng đoàn công tác kiểm tra vết nứt tại đồi Lau Ván thuộc địa phận bản Trí Nang, xã Linh Sơn.

Kiểm tra tại xã Linh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường đặc biệt lưu ý tình trạng sạt lở tại đồi Lau Ván thuộc địa phận bản Trí Nang. Tại khu vực này đã xuất hiện vết nứt lớn, gây sạt trượt và tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục sạt lở, đe dọa tính mạng, tài sản của Nhân dân.

Bên cạnh đó, mưa lớn làm 6 đập tràn trên địa bàn bị ngập; một số vị trí trên các tuyến đường tỉnh 530, 530B và một tuyến giao thông nông thôn xảy ra sạt lở.

Xã Linh Sơn đã tổ chức di dời 114 hộ với 469 nhân khẩu ở khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập lụt đến nơi tạm trú an toàn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường cùng đoàn công tác kiểm tra các vị ngập lụt trong khu dân cư xã Ngọc Liên.

Qua kiểm tra thực tế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường yêu cầu các địa phương tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, nhất là tại các khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập sâu, chia cắt; tuyệt đối không chủ quan, lơ là, chủ động phương án ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương rà soát toàn bộ các khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét, ngập sâu, nhất là khu vực đồi Lau Ván tại bản Trí Nang, xã Linh Sơn; những hộ dân đã được sơ tán phải tiếp tục được bố trí ở nơi an toàn cho đến khi điều kiện thời tiết ổn định.

Đối với những vị trí xuất hiện vết nứt, sạt trượt, phải khoanh vùng, cắm biển cảnh báo, bố trí lực lượng thường trực, không để người dân tự ý trở lại khu vực nguy hiểm.

Các điểm ngầm tràn, cầu, tuyến đường bị ngập sâu hoặc sạt lở, các địa phương bố trí lực lượng canh gác, kiên quyết không để người dân và phương tiện đi qua khi điều kiện chưa bảo đảm an toàn. Bên cạnh đó, tuyên truyền, nhắc nhở người dân không đi đánh bắt cá ở những khu vực nước lũ dâng cao, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Về sản xuất, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương phối hợp chặt chẽ với các đơn vị quản lý thủy lợi, chủ động tiêu úng, bảo vệ diện tích lúa và cây trồng, đồng thời kiểm tra an toàn các hồ, đập, trạm bơm và công trình thủy lợi trên địa bàn. Sau khi nước rút, các địa phương cần huy động lực lượng vệ sinh môi trường, xử lý nguồn nước, phòng, chống dịch bệnh.

Đối với các trường học bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường yêu cầu các địa phương, ngành giáo dục và các nhà trường chủ động kiểm tra, rà soát cơ sở vật chất, vệ sinh môi trường, nguồn nước và các điều kiện bảo đảm an toàn sau khi nước rút để đón học sinh trở lại trường.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường tặng quà động viên lực lượng ứng trực khu vực ngập lụt.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương duy trì chế độ trực, thường xuyên cập nhật, báo cáo kịp thời tình hình mưa lũ, thiệt hại và công tác ứng phó, khắc phục hậu quả, không để bị động, bất ngờ trước những diễn biến phức tạp của thời tiết.

Lê Hợi