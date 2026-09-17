Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm kiểm tra, chỉ đạo tình hình ứng phó với mưa lũ

Kiểm tra tình hình mưa lũ tại các xã Thiệu Toán, Thiệu Hóa và Đồng Tiến, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm yêu cầu tập trung cao nhất bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân, khẩn trương tiêu úng, khắc phục thiệt hại, sớm ổn định đời sống và sản xuất.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm kiểm tra tình hình vận hành trạm bơm Thái Ninh, xã Thiệu Toán.

Sáng 17/9, đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã đi kiểm tra tình hình mưa lũ, công tác ứng phó và khắc phục hậu quả tại các xã Thiệu Toán, Thiệu Hóa và Đồng Tiến. Cùng đi có lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường, Văn phòng UBND tỉnh.

Tại xã Thiệu Toán, tính đến 9 giờ ngày 17/9, một số khu dân cư vùng trũng thấp đã bị ngập. Trong đó, thôn Thiệu Minh có 5 hộ, Nam Thiệu Hòa 7 hộ, Thiệu Toán 6 hộ và Bắc Thiệu Toán 8 hộ bị ảnh hưởng; chính quyền địa phương đã huy động lực lượng hỗ trợ các hộ dân di chuyển đến nơi an toàn.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm kiểm tra, động viên các hộ thu mua nông sản chủ động kê cao, di chuyển hàng hóa, hạn chế thiệt hại do ngập lụt.

Cùng với đó, một tuyến giao thông tại thôn Nam Thiệu Hòa bị sạt lở nhẹ phần nền đường, hai đoạn đê sông Dừa bị tràn. Khoảng 200ha sản xuất nông nghiệp còn bị ngập úng, trong đó có 190ha lúa và rau màu; khoảng 35ha nuôi trồng thủy sản bị ngập.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm trao quà động viên các hộ dân tại xã Thiệu Toán bị ảnh hưởng bởi ngập lụt.

Tại xã Thiệu Hóa, lượng mưa đo được từ ngày 13 đến 17/9 khoảng 359 mm, cùng với việc xả lũ hồ Cửa Đạt làm gia tăng nguy cơ ngập úng tại các vùng thấp trũng.

Mưa lớn đã khiến khoảng 80ha lúa bị ngập, trong đó 25ha tại Thiệu Công bị ngập trắng; một số diện tích rau màu, sản xuất trong nhà màng, nhà lưới cũng bị ảnh hưởng.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm kiểm tra tình hình ngập lụt tại khu vực phà Tiên Nông.

Khu vực phà Tiên Nông nước dâng cao tại thời điểm đoàn đi kiểm tra.

Trước diễn biến của mưa lũ, địa phương đã di chuyển 2 hộ dân ngoại đê sông Cầu Chày cùng tài sản, vật nuôi đến nơi an toàn; đồng thời chuẩn bị phương án di chuyển 46 hộ ở thôn Thiệu Long và 29 hộ ở Mật Thôn nếu nước tiếp tục dâng cao.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm thăm hỏi người dân khu vực bị ảnh hưởng tại thôn Thiệu Long, xã Thiệu Hóa.

Đáng chú ý, Đồng Tiến là một trong những địa bàn bị ngập khá nặng. Tổng lượng mưa từ ngày 13 đến sáng 17/9 trên 400mm, khiến nhiều khu dân cư, diện tích sản xuất và trường học bị ngập.

Toàn xã có 85 hộ bị nước tràn vào nhà, 12 hộ với 32 nhân khẩu phải di dời; 502ha lúa chưa thu hoạch và khoảng 20ha ao nuôi cá bị ngập. Có 23 tuyến đường thôn, ngõ xóm ngập từ 30cm đến 1,2m, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Trường THCS Đồng Tiến bị ngập khoảng 50cm, học sinh phải nghỉ học.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm kiểm tra tình hình vận hành trạm bơm Đồng Tiến.

Hiện nay, các địa phương đã tổ chức trực 24/24 giờ, huy động lực lượng theo phương châm “4 tại chỗ”; rà soát các khu vực thấp trũng, có nguy cơ mất an toàn; hỗ trợ di dời người và tài sản; khơi thông dòng chảy, vận hành các trạm bơm tiêu, chủ động tiêu úng cho khu dân cư và diện tích sản xuất.

Kiểm tra thực tế và nghe các địa phương báo cáo, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm yêu cầu tuyệt đối không được chủ quan trước diễn biến của mưa lũ, tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết, mực nước trên các sông và các khu vực ngập sâu để chủ động phương án ứng phó. Mục tiêu cao nhất là bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân, nhất là các hộ ở vùng trũng thấp, ven sông, ngoài đê và những khu vực có nguy cơ bị cô lập.

Lãnh đạo xã Đồng Tiến báo cáo tình hình thiệt hại và phương án ứng phó, tiêu thoát nước.

Đối với diện tích sản xuất nông nghiệp đang bị ngập, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu các địa phương phối hợp chặt chẽ với đơn vị thủy nông, huy động tối đa năng lực các trạm bơm, khơi thông hệ thống kênh mương, dòng chảy để tiêu úng nhanh nhất có thể.

Cùng với đó, khẩn trương rà soát, thống kê chính xác mức độ thiệt hại về sản xuất, hạ tầng và đời sống Nhân dân, chủ động triển khai các biện pháp khắc phục ngay sau khi nước rút.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm kiểm tra ngập lụt tại Trường THCS xã Đồng Tiến.

Đồng chí yêu cầu chính quyền các địa phương tiếp tục rà soát từng khu vực, từng hộ dân có nguy cơ mất an toàn để chủ động sơ tán khi cần thiết; bố trí lực lượng kiểm soát, cảnh báo tại các tuyến đường, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, không để người và phương tiện đi qua khi không bảo đảm an toàn.

Các lực lượng chức năng duy trì nghiêm chế độ trực, chuẩn bị đầy đủ nhân lực, phương tiện, vật tư để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh.

Trường THCS xã Đồng Tiến bị ngập khoảng 50cm vào thời điểm đoàn đến kiểm tra.

Đặc biệt, kiểm tra tình trạng ngập tại khu vực các trường học ở xã Đồng Tiến, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh lưu ý đây là khu vực thường xuyên xảy ra ngập mỗi khi có mưa lớn, nước rút chậm, ảnh hưởng trực tiếp đến việc học tập của học sinh.

Đồng chí giao Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng cùng các đơn vị liên quan nghiên cứu, đánh giá nguyên nhân và khả năng tiêu thoát nước của khu vực; trên cơ sở đó đề xuất phương án nâng công suất trạm bơm tiêu và các giải pháp phù hợp, xử lý tình trạng ngập kéo dài, không để việc học tập của học sinh bị gián đoạn mỗi khi xảy ra mưa lớn.

Minh Hằng