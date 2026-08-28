Toàn tỉnh còn hơn 148,1ha sản xuất nông nghiệp bị ngập

Theo tổng hợp của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, đến chiều 28/8 trên địa bàn tỉnh còn 148,13ha diện tích sản xuất nông nghiệp bị ngập do đợt mưa lớn vừa qua.

Xã Vân Du hiện còn 5ha mía bị ngập.

Trong đó có 99 ha lúa, 44,13 ha rau màu và 5 ha mía bị ngập. Diện tích ngập chủ yếu ở các xã Vân Du, Nga An, Xuân Lập, Triệu Lộc và phường Hàm Rồng...

Hiện các đơn vị thủy nông đang tích cực vận hành tiêu úng 17 trạm bơm với 79 máy bơm và vận hành 35 cống tiêu để bảo vệ sản xuất.

Lê Hợi