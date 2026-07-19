Tỏa sáng những tấm lòng nhân ái

Mỗi người có một hành trình riêng, một cách sẻ chia và cống hiến riêng, nhưng điểm chung ở họ là tấm lòng nhân ái, tinh thần trách nhiệm với cộng đồng và khát vọng lan tỏa những giá trị tốt đẹp.

Ni sư Thích Đàm Hương (người mặc pháp phục), trụ trì chùa Tăng Phúc tặng quà tri ân thân nhân liệt sĩ trên địa bàn phường Hàm Rồng.

Nghĩa tình với đồng đội và cộng đồng

Cựu chiến binh Nguyễn Duy Nở, Giám đốc Công ty TNHH Hoàng Tuấn, sinh năm 1953, quê xã Hoằng Đại cũ (nay là phường Nguyệt Viên), nhập ngũ năm 1972 và từng chiến đấu tại nhiều chiến trường ác liệt. Trở về với thương tật 29% và di chứng chất độc hóa học, ông vẫn giữ vững phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ. Sau khi xuất ngũ, từ hai bàn tay trắng, ông nỗ lực phát triển kinh tế và thành lập Công ty TNHH Hoàng Tuấn vào năm 2002.

Chia sẻ về động lực cống hiến, ông Nguyễn Duy Nở nói: “Là người từng đi qua khói lửa chiến tranh, tôi càng thấu hiểu giá trị của hòa bình. May mắn được trở về khi nhiều đồng đội đã nằm lại chiến trường, tôi luôn tâm niệm phải sống xứng đáng, tiếp tục cống hiến và tri ân những người đã hy sinh vì Tổ quốc”.

Chính những trải nghiệm trong chiến tranh đã thôi thúc cựu chiến binh Nguyễn Duy Nở dành tâm huyết cho công tác đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội. Mỗi năm, cá nhân ông cùng Công ty TNHH Hoàng Tuấn dành từ 3 đến 5 tỷ đồng để xây dựng nhà tình nghĩa, hỗ trợ xóa nhà tạm, nhận đỡ đầu trẻ mồ côi, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng, chăm lo thương binh, gia đình chính sách và thực hiện nhiều hoạt động thiện nguyện. Từ năm 2010 đến nay, công ty đã xây dựng gần 20 căn nhà tình nghĩa; riêng năm 2025 hỗ trợ xóa 14 căn nhà tạm và năm 2026 đóng góp 1 tỷ đồng cho chương trình thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ.

Với những đóng góp trong phát triển kinh tế và công tác an sinh xã hội, Công ty TNHH Hoàng Tuấn cùng cá nhân ông Nguyễn Duy Nở đã được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý, trong đó có các Huân chương Lao động, Huân chương Kháng chiến, Huân chương Chiến sĩ Giải phóng, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, danh hiệu Chiến sĩ Thi đua toàn quốc và Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu.

Lan tỏa tinh thần từ bi, phụng sự cộng đồng

Nhiều năm qua, ni sư Thích Đàm Hương, trụ trì chùa Tăng Phúc (phường Hàm Rồng), luôn được biết đến là một trong những tấm gương tiêu biểu trong công tác từ thiện xã hội, tích cực vận động tăng ni, phật tử chung tay giúp đỡ người nghèo và đóng góp cho sự phát triển của cộng đồng.

Sinh năm 1957 tại xã Hoằng Thái, huyện Hoằng Hóa (nay là xã Hoằng Lộc), từ khi về trụ trì chùa Tăng Phúc năm 1999, ni sư luôn tâm niệm gắn đạo với đời, lấy tinh thần từ bi làm nền tảng để triển khai nhiều hoạt động nhân đạo, khuyến học thiết thực.

Trong thời gian đảm nhiệm cương vị Trưởng ban Từ thiện xã hội của Giáo hội Phật giáo tỉnh Thanh Hóa, ni sư Thích Đàm Hương đã cùng tăng ni, phật tử triển khai nhiều hoạt động nhân đạo, chăm lo người có công, hộ nghèo, người già neo đơn, trẻ mồ côi, người khuyết tật; đồng thời tích cực hỗ trợ đồng bào vùng thiên tai, đóng góp cho các chương trình khuyến học và xây dựng nhà Đại đoàn kết.

Điểm nhấn trong các hoạt động thiện nguyện là chương trình nấu cháo miễn phí cho bệnh nhân tại Bệnh viện Ung bướu Thanh Hóa và Bệnh viện Mắt Thanh Hóa. Từ năm 2012 đến nay, đều đặn mỗi sáng thứ bảy, ni sư cùng tăng ni, phật tử chùa Tăng Phúc duy trì nấu khoảng 800 suất cháo và hàng trăm suất bánh mì, góp phần sẻ chia khó khăn với người bệnh.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, ni sư Thích Đàm Hương cùng tăng ni, phật tử tiếp tục triển khai nhiều hoạt động thiện nguyện thiết thực như trao quà, cấp học bổng cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn; tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo; hỗ trợ bệnh nhân; hỗ trợ học phí cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và tài trợ công trình nước sạch cho các trường học, bản vùng cao. Tổng kinh phí thực hiện các hoạt động hơn 551 triệu đồng.

Mỗi người một hoàn cảnh, một con đường cống hiến, nhưng cựu chiến binh Nguyễn Duy Nở và ni sư Thích Đàm Hương đều gặp nhau ở tấm lòng nhân ái, tinh thần trách nhiệm với cộng đồng và khát vọng lan tỏa những điều tốt đẹp. Những việc làm bền bỉ, thiết thực của họ không chỉ góp phần chăm lo an sinh xã hội, vun đắp truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Lá lành đùm lá rách”, mà còn truyền cảm hứng về lối sống nghĩa tình, nhân văn.

Bài và ảnh: Linh Hương