Toạ đàm “Tuổi trẻ LLVT tỉnh Thanh Hóa viết tiếp trang sử vàng 80 năm”

Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng Ngày truyền thống lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Thanh Hóa, mới đây Liên Chi đoàn Tiểu đoàn 40 (Đoàn cơ sở Trung đoàn 762, Bộ CHQS tỉnh) đã tổ chức toạ đàm với chủ đề “Tuổi trẻ LLVT tỉnh Thanh Hóa viết tiếp trang sử vàng 80 năm”.

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 40 trao đổi, chia sẻ tại buổi tọa đàm.

Buổi toạ đàm là nhịp cầu kết nối giữa quá khứ - hiện tại - tương lai, giữa truyền thống vẻ vang và khát vọng vươn lên trong kỷ nguyên mới; là dịp để mỗi cán bộ, chiến sĩ đơn vị ôn lại trang sử vàng 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của LLVT tỉnh trong lịch sử đấu tranh dựng nước, giữ nước và bảo vệ Tổ quốc. Qua đó, hun đúc niềm tự hào, phấn khởi, nâng cao lòng yêu nước, ý thức tự lực, tự cường, phát huy truyền thống của quê hương, của LLVT anh hùng.

Đồng thời, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, giúp cán bộ, chiến sĩ an tâm tư tưởng công tác, xác định tốt nhiệm vụ, xây dựng tinh thần đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau cùng tiến bộ, trưởng thành, gắn bó, đoàn kết, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Thu Phương (CTV)