Tòa án Tối cao Mỹ xem xét chính sách quốc tịch gây tranh cãi của Tổng thốngTrump

Tòa án Tối cao Mỹ, ngày 1/4, xem xét sắc lệnh hạn chế quyền công dân theo nơi sinh của Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong một vụ kiện được đánh giá có thể tác động sâu rộng tới chính sách nhập cư và cách hiểu Hiến pháp của nước này.

Người dân giơ cao biểu ngữ khi tham gia cuộc biểu tình bên ngoài Tòa án Tối cao Mỹ phản đối quyết định của Tổng thống Donald Trump về việc chấm dứt quyền công dân theo nguyên tắc sinh ra trên lãnh thổ vào ngày 15 tháng 5 năm 2025. Ảnh: AFP

Theo sắc lệnh được ký ngay trong ngày đầu nhiệm kỳ hai, những trẻ em sinh ra tại Mỹ có cha mẹ nhập cư bất hợp pháp hoặc chỉ cư trú tạm thời sẽ không được tự động cấp quốc tịch Mỹ.

Vụ việc được đưa ra sau khi nhiều tòa án cấp dưới, trong đó có tòa án tại bang New Hampshire, ra phán quyết ngăn chặn sắc lệnh này với lý do có thể vi phạm Hiến pháp. Do đó, chính sách hiện chưa được áp dụng trên toàn quốc.

Tòa án Tối cao dự kiến sẽ đưa ra phán quyết cuối cùng vào đầu mùa Hè năm nay.

Tổng thống Donald Trump trả lời câu hỏi của các phóng viên sau khi ký sắc lệnh hành pháp tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng, tại Washington. Ảnh: AP

Đáng chú ý, Tổng thống Donald Trump cho biết ông có thể trực tiếp tham dự phiên điều trần tại Tòa án Tối cao — một động thái hiếm thấy đối với một tổng thống đương nhiệm, cho thấy mức độ quan trọng của vụ việc.

Trọng tâm tranh cãi xoay quanh cách diễn giải Tu chính án thứ 14 của Hiến pháp Mỹ, được thông qua năm 1868, quy định rằng mọi người sinh ra trên lãnh thổ Mỹ đều là công dân, với một số ngoại lệ rất hạn chế.

Chính quyền Mỹ cho rằng cách hiểu lâu nay là chưa chính xác, lập luận rằng con của những người không phải công dân không thuộc “thẩm quyền tài phán” của Mỹ nên không đương nhiên có quốc tịch. Tuy nhiên, quan điểm này chưa được bất kỳ tòa án nào chấp nhận.

Các tổ chức pháp lý phản đối sắc lệnh cho rằng đây là nỗ lực thay đổi căn bản định nghĩa về quyền công dân tại Mỹ, có thể ảnh hưởng tới hàng trăm nghìn trẻ em sinh ra mỗi năm.

Giới chuyên gia nhận định phán quyết của Tòa án Tối cao trong vụ việc này sẽ có ý nghĩa bước ngoặt, không chỉ đối với chính sách nhập cư mà còn đối với giới hạn quyền hành pháp trong hệ thống chính trị Mỹ.

Bích Hồng

Nguồn: AP, APT