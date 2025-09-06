Tòa án Nhân dân tỉnh kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống

Ngày 6/9, Tòa án Nhân dân tỉnh đã tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Tòa án Nhân dân (13/9/1945 - 13/9/2025) với sự tham gia của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, công chức, người lao động qua các thời kỳ.

Một tiết mục văn nghệ đặc sắc do Hội hưu trí Tòa án Nhân dân tỉnh biểu diễn tại buổi lễ.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã ôn lại truyền thống vẻ vang của ngành Tòa án nói chung và Tòa án Nhân dân tỉnh qua các thời kỳ lịch sử.

Ngày 13/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 33C, thành lập các Tòa án quân sự. Đây là dấu mốc quan trọng, mở đầu cho sự ra đời của hệ thống Tòa án Nhân dân. Tiếp đó, Sắc lệnh số 13 ngày 24/1/1946 của Chủ tịch Chính phủ lâm thời đã thành lập hệ thống Tòa án thường (Tòa án Nhân dân) với ba cấp. Tòa án Nhân dân các cấp tại Thanh Hóa cũng được hình thành và hoạt động theo Sắc lệnh số 51 ngày 17/4/1946, cùng với sự ra đời của các ban tư pháp xã.

Lãnh đạo Tòa án Nhân dân tỉnh phát biểu khai mạc tại buổi lễ.

Trong suốt chặng đường 80 năm xây dựng và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự giám sát của Nhân dân, phối hợp chặt chẽ của các cơ quan hữu quan, hệ thống Tòa án nói chung và Tòa án Nhân dân tỉnh Thanh Hóa nói riêng đã không ngừng lớn mạnh, khẳng định vai trò đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp cách mạng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Các thế hệ lãnh đạo Tòa án Nhân dân tỉnh dự buổi lễ.

Đặc biệt, giai đoạn từ năm 2020 đến nay, Tòa án Nhân dân tỉnh đã chuyển mình mạnh mẽ trong tiến trình hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Xét xử nghiêm minh các vụ án tham nhũng, tiêu cực, án ma túy xuyên quốc gia, bảo đảm sự nghiêm minh của pháp luật, trong đó có nhiều vụ án lớn, phức tạp, được dư luận đặc biệt quan tâm. Giải quyết nhanh chóng, công bằng các tranh chấp dân sự, kinh tế, lao động, đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập. Đồng thời chú trọng làm tốt công tác hòa giải, đối thoại, góp phần hàn gắn quan hệ xã hội, giảm áp lực xét xử...

Đại biểu dự buổi lễ.

Cùng với cả nước, Tòa án Nhân dân tỉnh đã từng bước tham gia giải quyết các vụ việc có yếu tố nước ngoài như: Hôn nhân, nuôi con nuôi, tranh chấp kinh tế xuyên biên giới; thực hiện ủy thác tư pháp quốc tế. Đồng thời làm tốt công tác hợp tác quốc tế, nâng cao năng lực xét xử, giải quyết án.

Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh Đỗ Thế Bình phát biểu ôn lại truyền thống vẻ vang 80 năm ngành Tòa án.

Trong quá trình hoạt động, Tòa án Nhân dân tỉnh đặc biệt coi trọng công tác cán bộ ở tất cả các khâu, nhất là thực hiện công khai, minh bạch công tác tuyển chọn, bổ nhiệm thẩm phán. Tăng cường tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng xét xử, đề cao đạo đức công vụ, kỷ luật, kỷ cương tư pháp.

Bên cạnh đó, Tòa án Nhân dân 2 cấp trong tỉnh đã chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, thành tựu khoa học, công nghệ. Tổ chức thành công hàng trăm phiên tòa trực tuyến, ghi dấu ấn trong tiến trình xây dựng tòa án điện tử.

Cán bộ, công chức Toà án Nhân dân tỉnh dự buổi lễ.

Với nhiều nỗ lực, cố gắng, từ năm 2020 đến nay, tỷ lệ giải quyết án của Tòa án 2 cấp trong tỉnh luôn được duy trì ở mức trên 97%, cao hơn chỉ tiêu được Quốc hội giao. Nhiều tập thể, cá nhân được trao Huân chương Lao động, Bằng khen của Thủ tướng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Chủ tịch UBND tỉnh...

Nguyên lãnh đạo Tòa án Nhân dân tỉnh phát biểu tại buổi lễ.

Từ ngày 1/7/2025 đến nay, Tòa án Nhân dân tỉnh đã triển khai, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chủ trương, quy trình sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy. Theo đó, hệ thống Tòa án Nhân dân 2 cấp tỉnh Thanh Hóa gồm: Tòa án Nhân dân tỉnh và 13 Tòa án Nhân dân khu vực. Đảng bộ Tòa án Nhân dân tỉnh sắp xếp lại gồm 20 chi bộ trực thuộc.

Đại diện thế hệ trẻ Tòa án Nhân dân tỉnh phát biểu tại buổi lễ.

Tại buổi lễ, Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh Đỗ Thế Bình đã kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, người lao động trong ngành tiếp tục phát huy truyền thống 80 năm vẻ vang, giữ vững phẩm chất “Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư”. Không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp, để mỗi cán bộ Tòa án thực sự là người “cầm cân nảy mực” công minh, chính trực. Đoàn kết, sáng tạo, chủ động đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng Tòa án điện tử, hướng tới nền tư pháp chuyên nghiệp, hiện đại, hội nhập quốc tế. Đồng thời đặt lợi ích của Nhân dân, của Tổ quốc lên trên hết, để Tòa án Nhân dân 2 cấp mãi mãi xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Đỗ Đức