Tổ chức Y tế Thế giới ủng hộ dùng thuốc giảm cân điều trị bệnh béo phì

Theo dự thảo hướng dẫn của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), cơ quan này sẽ khuyến nghị sử dụng thuốc giảm cân để điều trị bệnh béo phì ở người trưởng thành, đồng thời kêu gọi các quốc gia coi đây là một căn bệnh mạn tính một cách nghiêm túc.

Bản dự thảo trên được công bố trực tuyến và sẽ tham vấn cho đến ngày 27/9.

Đây là lần đầu tiên WHO khuyến nghị sử dụng thuốc giảm cân để điều trị béo phì, coi đây là một bước tiến quan trọng hướng tới việc xây dựng tiêu chuẩn chăm sóc toàn cầu. WHO cũng đang xây dựng các hướng dẫn riêng biệt để điều trị cho trẻ em và thanh thiếu niên.

Trước đó, ủy ban chuyên gia của WHO kết luận rằng các loại thuốc GLP-1 phổ biến, do hãng Novo Nordisk và Eli Lilly phát triển, là một phần của giải pháp điều trị béo phì lâu dài cho những bệnh nhân có chỉ số khối cơ thể (BMI) từ 30 trở lên, cùng với tư vấn về thay đổi lối sống và hành vi.

Trong dự thảo hướng dẫn, WHO cho biết phản ứng đối với béo phì thường bị định hình bởi những quan điểm lỗi thời, coi đó là một vấn đề lối sống. Thay vào đó, WHO khẳng định đây là một “căn bệnh mạn tính, tiến triển và tái phát” ảnh hưởng đến hơn 1 tỷ người trên toàn cầu, ở cả các quốc gia thu nhập cao và thấp, là một phần nguyên nhân gây ra hàng triệu ca tử vong mà lẽ ra có thể phòng ngừa được.

Trong khi hướng dẫn dự thảo của WHO chỉ áp dụng cho những người có BMI trên 30, ở một số quốc gia có thu nhập cao như Mỹ, các loại thuốc này cũng được khuyến nghị cho những người có BMI từ 27 - 30 và có ít nhất một tình trạng bệnh lý liên quan đến cân nặng.

Đầu tháng này, WHO đã dừng việc thêm các loại thuốc điều trị béo phì vào danh mục thuốc thiết yếu, một danh mục riêng gồm các loại thuốc phải có trong tất cả hệ thống y tế đang hoạt động.

Trước đó, WHO đã bổ sung các loại thuốc trên cho bệnh nhân tiểu đường tuýp 2, giúp người bệnh được hưởng lợi từ các liệu pháp tốn kém này./.

Theo TTXVN