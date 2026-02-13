Đảm bảo đủ thuốc phòng, chống dịch, điều trị bệnh dịp Tết Nguyên đán

Dịp Tết Nguyên đán, nhu cầu dự trữ thuốc, đặc biệt là các loại thuốc điều trị bệnh mạn tính, thuốc cảm cúm, tiêu hóa của người dân thường tăng cao. Để không xảy ra tình trạng thiếu thuốc, tăng giá đột biến, ngành y tế tỉnh Thanh Hóa đã chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm đảm bảo nguồn cung.

Thanh Hoá đảm bảo đủ thuốc cho phòng chống dịch và nhu cầu sử dụng trong dịp Tết.

Những ngày giáp Tết, lượng người đến mua thuốc tại các nhà thuốc và cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa tăng rõ rệt. Tuy nhiên, ghi nhận thực tế cho thấy nguồn cung thuốc vẫn dồi dào, giá cả ổn định, đáp ứng đầy đủ nhu cầu của người dân.

Trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026, Nhà thuốc Phong Thuý, phường Hạc Thành vẫn duy trì hoạt động để phục vụ nhu cầu sức khỏe của người dân. Đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch dự trữ thuốc từ sớm, làm việc chặt chẽ với các nhà sản xuất và đối tác phân phối để đảm bảo nguồn cung thuốc và các sản phẩm chăm sóc sức khỏe thiết yếu luôn ổn định, không bị gián đoạn.

Dược sĩ Đỗ Thị Tuyển, Nhà thuốc Phong Thuý cho biết: "Nhà thuốc cung cấp đầy đủ các mặt hàng thuốc, niêm yết giá công khai, minh bạch, thuốc có hoá đơn rõ ràng. Chúng tôi cũng bố trí các ca trực xuyên Tết để người dân có thể tiếp cận các mặt hàng nhanh nhất, đầy đủ nhất".

Tỉnh Thanh Hoá hiện có hơn 4.300 cơ sở kinh doanh dược đang hoạt động, trong đó có 102 cơ sở bán buôn thuốc, 921 nhà thuốc và hơn 3.300 quầy thuốc, cơ bản đáp ứng nhu cầu cung ứng thuốc phục vụ công tác chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ Nhân dân. Các quầy thuốc, nhà thuốc đều được quan tâm đầu tư nâng cấp cả về cơ sở vật chất, trang thiết bị theo quy định.

Dịp Tết Nguyên đán, nguồn cung thuốc dồi dào, giá cả ổn định.

Để đảm bảo đủ thuốc phục vụ công tác khám chữa bệnh cho Nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Sở Y tế Thanh Hóa đã ban hành văn bản chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh và các đơn vị sản xuất, kinh doanh dược trên địa bàn tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch dự trữ thuốc, đáp ứng nhu cầu thuốc phòng, chữa bệnh.

Trong đó, Sở Y tế yêu cầu các cơ sở y tế đảm bảo đủ thuốc cấp cứu thiết yếu, thuốc phòng chống dịch bệnh và thuốc điều trị các bệnh thường gặp trong mùa Đông - Xuân như cúm, sốt xuất huyết, bệnh đường hô hấp, tiêu hoá...; đồng thời tổ chức bán thuốc phục vụ người bệnh theo đúng quy định trước, trong và sau Tết.

Bác sĩ CKII Phùng Đức Toàn, Trưởng phòng nghiệp vụ Y Dược, Sở Y tế tỉnh Thanh Hoá cho biết: "Sở Y tế đã chỉ đạo các cơ sở sản xuất, kinh doanh dược tăng cường nguồn cung, chủ động dự trữ thuốc, sẵn sàng cung ứng kịp thời cho các cơ sở khám, chữa bệnh và người dân; đồng thời nghiêm cấm các hành vi đầu cơ, găm hàng, lợi dụng dịp Tết để tăng giá thuốc bất hợp lý. Sở cũng đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành cao điểm trước, trong và sau Tết đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh và sử dụng thuốc trên địa bàn tỉnh".

Các nhà thuốc đảm bảo đủ thuốc cấp cứu và thuốc điều trị các bệnh thường gặp trong mùa Đông - Xuân.

Với sự chủ động của ngành y tế cùng sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị kinh doanh dược, tỉnh Thanh Hóa đang làm tốt công tác đảm bảo cung ứng thuốc dịp Tết. Qua đó góp phần chăm sóc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân, để mọi người, mọi nhà đón một cái Tết an lành, trọn vẹn.

Kim Dung