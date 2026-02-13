Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Y tế - Sức khỏe

Đảm bảo đủ thuốc phòng, chống dịch, điều trị bệnh dịp Tết Nguyên đán

Kim Dung
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Dịp Tết Nguyên đán, nhu cầu dự trữ thuốc, đặc biệt là các loại thuốc điều trị bệnh mạn tính, thuốc cảm cúm, tiêu hóa của người dân thường tăng cao. Để không xảy ra tình trạng thiếu thuốc, tăng giá đột biến, ngành y tế tỉnh Thanh Hóa đã chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm đảm bảo nguồn cung.

Đảm bảo đủ thuốc phòng, chống dịch, điều trị bệnh dịp Tết Nguyên đán

Dịp Tết Nguyên đán, nhu cầu dự trữ thuốc, đặc biệt là các loại thuốc điều trị bệnh mạn tính, thuốc cảm cúm, tiêu hóa của người dân thường tăng cao. Để không xảy ra tình trạng thiếu thuốc, tăng giá đột biến, ngành y tế tỉnh Thanh Hóa đã chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm đảm bảo nguồn cung.

Đảm bảo đủ thuốc phòng, chống dịch, điều trị bệnh dịp Tết Nguyên đán

Thanh Hoá đảm bảo đủ thuốc cho phòng chống dịch và nhu cầu sử dụng trong dịp Tết.

Những ngày giáp Tết, lượng người đến mua thuốc tại các nhà thuốc và cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa tăng rõ rệt. Tuy nhiên, ghi nhận thực tế cho thấy nguồn cung thuốc vẫn dồi dào, giá cả ổn định, đáp ứng đầy đủ nhu cầu của người dân.

Trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026, Nhà thuốc Phong Thuý, phường Hạc Thành vẫn duy trì hoạt động để phục vụ nhu cầu sức khỏe của người dân. Đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch dự trữ thuốc từ sớm, làm việc chặt chẽ với các nhà sản xuất và đối tác phân phối để đảm bảo nguồn cung thuốc và các sản phẩm chăm sóc sức khỏe thiết yếu luôn ổn định, không bị gián đoạn.

Dược sĩ Đỗ Thị Tuyển, Nhà thuốc Phong Thuý cho biết: "Nhà thuốc cung cấp đầy đủ các mặt hàng thuốc, niêm yết giá công khai, minh bạch, thuốc có hoá đơn rõ ràng. Chúng tôi cũng bố trí các ca trực xuyên Tết để người dân có thể tiếp cận các mặt hàng nhanh nhất, đầy đủ nhất".

Tỉnh Thanh Hoá hiện có hơn 4.300 cơ sở kinh doanh dược đang hoạt động, trong đó có 102 cơ sở bán buôn thuốc, 921 nhà thuốc và hơn 3.300 quầy thuốc, cơ bản đáp ứng nhu cầu cung ứng thuốc phục vụ công tác chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ Nhân dân. Các quầy thuốc, nhà thuốc đều được quan tâm đầu tư nâng cấp cả về cơ sở vật chất, trang thiết bị theo quy định.

Đảm bảo đủ thuốc phòng, chống dịch, điều trị bệnh dịp Tết Nguyên đán

Dịp Tết Nguyên đán, nguồn cung thuốc dồi dào, giá cả ổn định.

Để đảm bảo đủ thuốc phục vụ công tác khám chữa bệnh cho Nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Sở Y tế Thanh Hóa đã ban hành văn bản chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh và các đơn vị sản xuất, kinh doanh dược trên địa bàn tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch dự trữ thuốc, đáp ứng nhu cầu thuốc phòng, chữa bệnh.

Trong đó, Sở Y tế yêu cầu các cơ sở y tế đảm bảo đủ thuốc cấp cứu thiết yếu, thuốc phòng chống dịch bệnh và thuốc điều trị các bệnh thường gặp trong mùa Đông - Xuân như cúm, sốt xuất huyết, bệnh đường hô hấp, tiêu hoá...; đồng thời tổ chức bán thuốc phục vụ người bệnh theo đúng quy định trước, trong và sau Tết.

Bác sĩ CKII Phùng Đức Toàn, Trưởng phòng nghiệp vụ Y Dược, Sở Y tế tỉnh Thanh Hoá cho biết: "Sở Y tế đã chỉ đạo các cơ sở sản xuất, kinh doanh dược tăng cường nguồn cung, chủ động dự trữ thuốc, sẵn sàng cung ứng kịp thời cho các cơ sở khám, chữa bệnh và người dân; đồng thời nghiêm cấm các hành vi đầu cơ, găm hàng, lợi dụng dịp Tết để tăng giá thuốc bất hợp lý. Sở cũng đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành cao điểm trước, trong và sau Tết đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh và sử dụng thuốc trên địa bàn tỉnh".

Đảm bảo đủ thuốc phòng, chống dịch, điều trị bệnh dịp Tết Nguyên đán

Các nhà thuốc đảm bảo đủ thuốc cấp cứu và thuốc điều trị các bệnh thường gặp trong mùa Đông - Xuân.

Với sự chủ động của ngành y tế cùng sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị kinh doanh dược, tỉnh Thanh Hóa đang làm tốt công tác đảm bảo cung ứng thuốc dịp Tết. Qua đó góp phần chăm sóc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân, để mọi người, mọi nhà đón một cái Tết an lành, trọn vẹn.

Kim Dung

Tin liên quan:
  • Đảm bảo đủ thuốc phòng, chống dịch, điều trị bệnh dịp Tết Nguyên đán
    Bảo đảm cấp cứu, điều trị bệnh nhân trong dịp tết

    Trong những ngày Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 (từ ngày 29 tháng Chạp đến mùng 5 tết) các bệnh viện trong tỉnh đã bảo đảm tốt công tác cấp cứu, điều trị bệnh nhân. Năm nay, số ca bị tai nạn giao thông, tai nạn thương tích trong sinh hoạt, lao động nhập viện giảm so với dịp Tết Quý Mão 2023, nhưng lại gia tăng số ca nặng, nguy kịch phải nhập viện cấp cứu vì các bệnh lý nội khoa.

Từ khóa:

#đảm bảo #Dịp tết #Điều trị #Sở y tế #phường Hạc Thành #Thanh hóa #người dân #Bệnh mạn tính #Đoàn kiểm tra liên ngành #Phục vụ

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Người thầy thuốc tận tâm, sáng tạo

Người thầy thuốc tận tâm, sáng tạo

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Trong những năm qua, cùng với sự phát triển của ngành y tế tỉnh Thanh Hóa, nhiều cán bộ y tế đã nỗ lực cống hiến, hết lòng vì sức khỏe Nhân dân. Trong số đó, thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Văn Ngọc, Phó trưởng Khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh...
Siết quản lý thức ăn đường phố, người vi phạm có thể phạt đến 3 triệu đồng

Siết quản lý thức ăn đường phố, người vi phạm có thể phạt đến 3 triệu đồng

An toàn thực phẩm
Ngày 10/2, Bộ Y tế thông tin trước nguy cơ ngộ độc thực phẩm, Bộ đã có văn bản đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố siết quản lý an toàn thực phẩm đối với thức ăn đường phố tại khu dân cư, lễ hội, điểm du lịch. Đáng chú ý, nhiều hành vi vi phạm thức ăn đường phố bị...
Đảm bảo cấp cứu, khám chữa bệnh thông suốt trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

Đảm bảo cấp cứu, khám chữa bệnh thông suốt trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

Y tế - Sức khỏe
(Baothanhhoa.vn) - Trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, các bệnh viện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đang khẩn trương rà soát, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo công tác khám, chữa bệnh diễn ra liên tục, an toàn. Đồng thời, sẵn sàng ứng phó với các tình huống...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh