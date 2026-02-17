Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Y tế - Sức khỏe

Những người giữ sự sống trong đêm giao thừa

Tô Hà
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Thời khắc giao thừa, khi nhiều gia đình đang quây quần cùng chờ đón giây phút giao hoà của năm mới, thì phía sau cánh cửa các khoa Cấp cứu, Hồi sức tích cực, Gây mê hồi sức của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa vẫn sáng đèn. Ở đó là một nhịp sống khác - nơi giao thừa được tính bằng từng phút giây giành giật sự sống.

Những người giữ sự sống trong đêm giao thừa

Thời khắc giao thừa, khi nhiều gia đình đang quây quần cùng chờ đón giây phút giao hoà của năm mới, thì phía sau cánh cửa các khoa Cấp cứu, Hồi sức tích cực, Gây mê hồi sức của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa vẫn sáng đèn. Ở đó là một nhịp sống khác - nơi giao thừa được tính bằng từng phút giây giành giật sự sống.

Những người giữ sự sống trong đêm giao thừa

Không có pháo hoa rực rỡ, chỉ có những tín hiệu sinh tồn nhấp nháy trên màn hình. Không có tiếng nhạc xuân, chỉ có bước chân khẩn trương và những mệnh lệnh chuyên môn dứt khoát giữa các kíp trực.

Những người giữ sự sống trong đêm giao thừa

Mỗi giường bệnh là một hoàn cảnh riêng; mỗi ca cấp cứu là một cuộc chạy đua với thời gian.

Những người giữ sự sống trong đêm giao thừa

Theo các bác sĩ trực, Tết luôn là thời điểm áp lực nhất trong năm. Tai nạn giao thông, đột quỵ, suy hô hấp, các bệnh tim mạch, tăng huyết áp... liên tục được chuyển đến trong tình trạng nguy kịch. Nhân lực trực mỏng hơn thường ngày, nhưng cường độ công việc và trách nhiệm lại nặng nề hơn. Ca trực Tết không tính bằng giờ, mà bằng tinh thần sẵn sàng xuyên đêm, xuyên Tết.

Những người giữ sự sống trong đêm giao thừa

Trong đêm giao thừa, có những bệnh nhân đón thời khắc chuyển giao năm mới trên giường bệnh, có những gia đình không thể sum vầy. Và trong khoảnh khắc thiêng liêng ấy, đội ngũ y tế trở thành điểm tựa - không chỉ giữ sự sống, mà còn giữ niềm tin cho người bệnh và thân nhân.

Những người giữ sự sống trong đêm giao thừa

Ở nơi không có pháo hoa, không có mâm cỗ sum vầy, vẫn hiện hữu những điều ấm áp rất người: sự tận tâm, lòng trắc ẩn và tinh thần trách nhiệm. Giữa ánh đèn trắng và âm thanh đều đặn của máy móc, mỗi nhịp tim còn đập là một mùa xuân được giữ lại.

Những người giữ sự sống trong đêm giao thừa

Đêm giao thừa qua đi trong lặng lẽ, nhưng phía sau những cánh cửa bệnh viện, những người thầy thuốc vẫn lặng lẽ những kíp trực bền bỉ bên giường bệnh. Họ đón Tết bằng trách nhiệm nghề nghiệp và lời thề cứu người, để sau mỗi ca cấp cứu thành công là thêm một gia đình được trọn vẹn niềm vui đoàn viên.

Tô Hà

Từ khóa:

#Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa #Đêm giao thừa #Gia đình #Cấp cứu #Năm mới #sau cánh cửa #nhịp sống

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Bệnh viện Ung bướu Thanh Hóa lắp đặt hệ thống máy xạ trị gia tốc hiện đại bậc nhất

Bệnh viện Ung bướu Thanh Hóa lắp đặt hệ thống máy xạ trị gia tốc hiện đại bậc nhất

Y tế - Sức khỏe
(Baothanhhoa.vn) - Một dấu mốc quan trọng trong chiến lược phát triển chuyên sâu của Bệnh viện Ung bướu Thanh Hóa vừa được xác lập khi hệ thống máy xạ trị gia tốc Elekta Infinity ứng dụng công nghệ VMAT – một trong những công nghệ xạ trị tiên tiến hàng đầu hiện nay...
Khi niềm vui sum vầy nhường chỗ cho trách nhiệm

Khi niềm vui sum vầy nhường chỗ cho trách nhiệm

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Tết đến là dịp để mỗi gia đình quây quần, sum họp sau một năm mưu sinh vất vả. Nhưng ở phía sau cánh cổng bệnh viện, với những y, bác sĩ tết lại là quãng thời gian đặc biệt hơn bao giờ hết - khi niềm vui sum vầy nhường chỗ cho trách nhiệm; khi từng...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh