Những người giữ sự sống trong đêm giao thừa

Thời khắc giao thừa, khi nhiều gia đình đang quây quần cùng chờ đón giây phút giao hoà của năm mới, thì phía sau cánh cửa các khoa Cấp cứu, Hồi sức tích cực, Gây mê hồi sức của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa vẫn sáng đèn. Ở đó là một nhịp sống khác - nơi giao thừa được tính bằng từng phút giây giành giật sự sống.

Không có pháo hoa rực rỡ, chỉ có những tín hiệu sinh tồn nhấp nháy trên màn hình. Không có tiếng nhạc xuân, chỉ có bước chân khẩn trương và những mệnh lệnh chuyên môn dứt khoát giữa các kíp trực.

Mỗi giường bệnh là một hoàn cảnh riêng; mỗi ca cấp cứu là một cuộc chạy đua với thời gian.

Theo các bác sĩ trực, Tết luôn là thời điểm áp lực nhất trong năm. Tai nạn giao thông, đột quỵ, suy hô hấp, các bệnh tim mạch, tăng huyết áp... liên tục được chuyển đến trong tình trạng nguy kịch. Nhân lực trực mỏng hơn thường ngày, nhưng cường độ công việc và trách nhiệm lại nặng nề hơn. Ca trực Tết không tính bằng giờ, mà bằng tinh thần sẵn sàng xuyên đêm, xuyên Tết.

Trong đêm giao thừa, có những bệnh nhân đón thời khắc chuyển giao năm mới trên giường bệnh, có những gia đình không thể sum vầy. Và trong khoảnh khắc thiêng liêng ấy, đội ngũ y tế trở thành điểm tựa - không chỉ giữ sự sống, mà còn giữ niềm tin cho người bệnh và thân nhân.

Ở nơi không có pháo hoa, không có mâm cỗ sum vầy, vẫn hiện hữu những điều ấm áp rất người: sự tận tâm, lòng trắc ẩn và tinh thần trách nhiệm. Giữa ánh đèn trắng và âm thanh đều đặn của máy móc, mỗi nhịp tim còn đập là một mùa xuân được giữ lại.

Đêm giao thừa qua đi trong lặng lẽ, nhưng phía sau những cánh cửa bệnh viện, những người thầy thuốc vẫn lặng lẽ những kíp trực bền bỉ bên giường bệnh. Họ đón Tết bằng trách nhiệm nghề nghiệp và lời thề cứu người, để sau mỗi ca cấp cứu thành công là thêm một gia đình được trọn vẹn niềm vui đoàn viên.

Tô Hà