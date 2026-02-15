Thêm một bệnh viện tại Thanh Hóa làm chủ kỹ thuật bắt vít cột sống qua da

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hợp Lực vừa phẫu thuật thành công ca đa chấn thương cột sống ngực nặng, phức tạp bằng kỹ thuật bắt vít qua da ít xâm lấn. Đây là kỹ thuật cao, trên cả nước rất ít bệnh viện có thể triển khai. Tại Thanh Hóa, mới chỉ có Bệnh viện Đa khoa tỉnh làm chủ được kỹ thuật này.

Bệnh nhân nam, 56 tuổi, nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hợp Lực trong tình trạng đa chấn thương phức tạp, nguy kịch do ngã từ độ cao 3m trong quá trình lao động.

Kết quả chụp CT và MRI cho thấy tình trạng chấn thương rất phức tạp. Ngoài tổn thương cột sống, bệnh nhân còn gãy 1/3 trên xương ức, gãy nhiều xương sườn hai bên, tràn khí màng phổi trái và có dịch màng phổi ở cả hai bên.

Nhận định đây là một ca đa chấn thương phức tạp, đòi hỏi xử lý theo từng giai đoạn và phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên khoa, sau khi xử lý vết thương vùng đầu, dẫn lưu màng phổi cấp cứu hai bên, điều trị ổn định các tổn thương khác, bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật bắt vít cột sống qua da. Đây là phẫu thuật ít xâm lấn, hạn chế tối đa sự phá hủy các mô lành, đi thẳng đến các thương tổn để xử lý hiệu quả. Nhờ vậy, sẽ hạn chế được biến chứng, giảm đau đớn, giúp bệnh nhân nhanh bình phục sau mổ.

Quá trình phẫu thuật được theo dõi liên tục bằng máy C-arm, đảm bảo độ chính xác tuyệt đối. Ca phẫu thuật kéo dài hơn 3 tiếng đã kết thúc thành công. Sau phẫu thuật, bệnh nhân được theo dõi sát sao và chăm sóc tích cực.

BSCKII Dương Tất Linh, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hợp Lực trực tiếp thực hiện ca phẫu thuật.

Trao đổi về ca phẫu thuật, BSCKII Dương Tất Linh, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hợp Lực, người trực tiếp thực hiện ca mổ, cho biết: “Đây là một trường hợp đa chấn thương rất nặng, đặc biệt tổn thương cột sống ngực có nguy cơ cao gây liệt nếu không được xử trí kịp thời. Chúng tôi đã hội chẩn nhiều chuyên khoa, xử lý cấp cứu các tổn thương phối hợp trước khi tiến hành phẫu thuật cố định cột sống bằng kỹ thuật bắt vít qua da.”

Việc triển khai thành công và làm chủ kỹ thuật bắt vít cột sống qua da tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hợp Lực đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc làm chủ kỹ thuật chuyên sâu trong phẫu thuật cột sống, giúp người dân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và các địa phương lân cận có thể tiếp cận dịch vụ y tế kỹ thuật cao ngay tại tuyến cơ sở.

Thuỳ Dung TS