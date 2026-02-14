Bệnh viện Ung bướu Thanh Hóa lắp đặt hệ thống máy xạ trị gia tốc hiện đại bậc nhất

Một dấu mốc quan trọng trong chiến lược phát triển chuyên sâu của Bệnh viện Ung bướu Thanh Hóa vừa được xác lập khi hệ thống máy xạ trị gia tốc Elekta Infinity ứng dụng công nghệ VMAT – một trong những công nghệ xạ trị tiên tiến hàng đầu hiện nay vừa được lắp đặt, hoàn thiện và sẵn sàng đưa vào vận hành tại bệnh viện, đánh dấu bước tiến quan trọng trong năng lực điều trị ung thư của ngành y tế tỉnh Thanh Hóa.

Hệ thống xạ trị gia tốc vừa được lắp đặt tại Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa là hệ thống xạ trị tiên tiến nhất hiện nay.

Quyết định đầu tư hơn 100 tỷ đồng cho y tế chuyên sâu

Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn và số lượng bệnh nhân ung thư ngày càng gia tăng, đề án lắp đặt hệ thống máy xạ trị gia tốc đã được tỉnh Thanh Hóa phê duyệt với tổng mức đầu tư hơn 100 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh. Quyết định này thể hiện rõ sự quan tâm sâu sắc của các cấp lãnh đạo tỉnh đối với lĩnh vực ung bướu – một chuyên ngành đòi hỏi kỹ thuật cao, chi phí lớn và ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng sống của người dân. Việc đầu tư hệ thống xạ trị hiện đại không chỉ góp phần giảm tải cho các bệnh viện tuyến Trung ương mà còn giúp người bệnh giảm đáng kể chi phí đi lại, ăn ở, thời gian chờ đợi và áp lực tâm lý khi phải chuyển tuyến điều trị.

Theo đại diện Bệnh viện Ung Bướu tỉnh Thanh Hóa, hệ thống Elekta Infinity được lắp đặt lần này là dòng máy xạ trị gia tốc tiên tiến, tích hợp công nghệ VMAT cho phép điều biến liều chính xác, rút ngắn thời gian điều trị, tăng hiệu quả tiêu diệt khối u đồng thời bảo vệ tối đa mô lành xung quanh.

Triển khai đồng bộ, nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn quốc tế

Ngay sau khi đề án được phê duyệt, bệnh viện đã khẩn trương phối hợp với các đơn vị chuyên môn, đơn vị tư vấn, nhà thầu và các bệnh viện tuyến trên để triển khai thực hiện đúng quy định, đảm bảo tiến độ, chất lượng và an toàn. Quá trình lắp đặt được thực hiện nghiêm ngặt từ khâu thiết kế, xây dựng phòng máy đạt tiêu chuẩn an toàn bức xạ, đến lắp đặt, hiệu chỉnh và kiểm định thiết bị. Các chuyên gia đầu ngành trong nước và quốc tế tham gia tư vấn, chuyển giao kỹ thuật, bảo đảm hệ thống vận hành đúng tiêu chuẩn kỹ thuật và an toàn tuyệt đối.

Sau thời gian chuẩn bị công phu, bài bản và nghiêm túc, đến nay hệ thống máy xạ trị gia tốc đã được lắp đặt hoàn chỉnh, sẵn sàng đưa vào khai thác, sử dụng.

Các đơn vị chuyên môn cài đặt và vận hành thử hệ thống xạ trị gia tốc mới.

Chủ động nguồn nhân lực làm chủ công nghệ

Song song với quá trình đầu tư trang thiết bị, Bệnh viện Ung bướu Thanh Hóa đặc biệt chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao để làm chủ công nghệ. Đội ngũ bác sĩ, kỹ sư vật lý y học và kỹ thuật viên đã được lựa chọn, cử đi đào tạo bài bản, chuyên sâu tại các bệnh viện tuyến Trung ương hàng đầu. Toàn bộ quy trình kỹ thuật, từ mô phỏng, lập kế hoạch xạ trị đến quản lý chất lượng đều được xây dựng nghiêm ngặt, bảo đảm tính chính xác và an toàn cho từng ca điều trị.

Đội ngũ bác sĩ, kỹ sư vật lý y học và kỹ thuật viên được lựa chọn, cử đi đào tạo bài bản, chuyên sâu tại các bệnh viện tuyến Trung ương hàng đầu.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Diệu, Nguyên Giám đốc Bệnh viện K, Chủ tịch Hội Ung thư Việt Nam đánh giá: “Việc đưa vào vận hành hệ thống máy xạ trị gia tốc hiện đại tại Thanh Hóa không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả điều trị mà còn mở ra cơ hội để người bệnh tiếp cận các kỹ thuật xạ trị tiên tiến ngay tại địa phương. Trong phân khúc máy xạ trị hiện đại này, trên cả nước hiện chưa đến 10 cơ sở được trang bị, vì vậy đây là một bước tiến rất đáng ghi nhận đối với người dân Thanh Hóa cũng như chuyên ngành ung thư của khu vực. Với việc đưa vào vận hành hệ thông xạ trị gia tốc hiện đại này, Bệnh viện Ung bướu đảm bảo tốt việc điều trị ung thư đa mô thức”.

Thạc sĩ, Bác sĩ CKII Trần Văn Thiết, Giám đốc Bệnh viện Ung Bướu tỉnh Thanh Hóa khẳng định, việc hoàn thành lắp đặt và chuẩn bị đưa hệ thống máy xạ trị gia tốc tiên tiến vào vận hành là dấu mốc đặc biệt quan trọng trong chặng đường phát triển của Bệnh viện Ung Bướu Thanh Hóa nói riêng và ngành y tế tỉnh nhà nói chung. “Hệ thống máy xạ trị gia tốc được đầu tư đồng bộ, hiện đại, ứng dụng những công nghệ tiên tiến hàng đầu Việt Nam hiện nay, cho phép điều trị chính xác, hiệu quả và an toàn nhiều loại ung thư. Đây cũng là minh chứng rõ nét cho chủ trương đúng đắn và định hướng chiến lược của tỉnh trong phát triển y tế kỹ thuật cao, đặc biệt ở lĩnh vực ung bướu”, ông Thiết nhấn mạnh.

Trong thời gian tới, cùng với hệ thống trang thiết bị ngày càng hiện đại và đội ngũ nhân lực được đào tạo bài bản, bệnh viện sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng chuyên môn, mở rộng các kỹ thuật cao, hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm điều trị ung bướu chuyên sâu của khu vực Bắc Trung Bộ.

Thuỳ Dung