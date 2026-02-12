Khi niềm vui sum vầy nhường chỗ cho trách nhiệm

Tết đến là dịp để mỗi gia đình quây quần, sum họp sau một năm mưu sinh vất vả. Nhưng ở phía sau cánh cổng bệnh viện, với những y, bác sĩ tết lại là quãng thời gian đặc biệt hơn bao giờ hết - khi niềm vui sum vầy nhường chỗ cho trách nhiệm; khi từng phút giây đều gắn với sinh mạng con người.

Công tác chăm sóc đặc biệt tại Khoa Hồi sức tích cực sơ sinh, Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa.

Những ngày giáp tết, trái ngược với không khí rộn ràng, vui tươi bên ngoài, tại các bệnh viện, đặc biệt là khoa cấp cứu, hồi sức tích cực, không khí làm việc càng trở nên căng thẳng. Ở đó, dường như không còn ranh giới giữa ngày và đêm, không có khái niệm về ngày nghỉ. Áp lực, vất vả là vậy, nhưng những y, bác sĩ vẫn tận tâm, tận lực, nỗ lực hết mình để giành giật lại sự sống cho người bệnh.

Tại Trung tâm Cấp cứu và Hồi sức tích cực ngoại khoa, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, những ngày cận tết vẫn là những ca trực dày đặc. Tiếng còi xe cấp cứu liên tục vang lên, đưa những bệnh nhân nguy kịch từ tuyến dưới chuyển lên. Nhiều ca tai nạn giao thông với tổn thương phức tạp, đa chấn thương, nguy kịch được tiếp nhận trong tình trạng “chạy đua” với thời gian. Ê kíp y, bác sĩ tại Trung tâm Cấp cứu và Hồi sức tích cực ngoại khoa lập tức khẩn trương hồi sức tích cực, hội chẩn liên chuyên khoa, đưa ra những quyết định nhanh chóng, có khi là mổ cấp cứu ngay trong đêm. Với họ, mỗi giây trôi qua đều có thể quyết định sự sống còn của bệnh nhân.

Theo thống kê, những ngày giáp Tết Nguyên đán, lượng bệnh nhân nhập viện cấp cứu tăng khoảng 20 - 30% so với ngày thường. Không chỉ tăng về số lượng, cơ cấu bệnh cũng thay đổi rõ rệt, trong đó các ca bệnh nặng, nguy kịch chiếm tỷ lệ cao, tạo áp lực lớn cho đội ngũ y tế.

Bác sĩ CKI Lê Ngọc Sơn, Phó trưởng Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực 2, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, chia sẻ: “Đặc thù của trung tâm cấp cứu là tiếp nhận toàn những trường hợp khẩn cấp, bệnh nặng. Vì vậy, ngày nào cũng như ngày nào, chúng tôi luôn nỗ lực để cấp cứu tốt nhất cho bệnh nhân. Năm mới đến, chỉ mong mọi người có thật nhiều sức khỏe, bình an”.

Tại Khoa Gây mê hồi sức, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, những ngày giáp tết cũng là chuỗi ngày làm việc liên tục của các kíp gây mê, phẫu thuật và chăm sóc bệnh nhân sau mổ. Các bác sĩ cho biết, số ca phẫu thuật không tăng nhiều so với ngày thường, tuy nhiên phần lớn đều là các ca mổ cấp cứu, bệnh nặng, phức tạp, đòi hỏi sự khẩn trương và tập trung cao độ.

Bác sĩ CKII Phạm Hoàng Sơn, Phó trưởng Khoa Gây mê hồi sức, cho biết: “Khi đã thay bộ trang phục làm nhiệm vụ, chúng tôi gác lại hết mọi cảm xúc cá nhân, chỉ tập trung cho việc cứu chữa bệnh nhân, làm sao để người bệnh vượt qua cơn nguy kịch, sớm hồi phục”.

Cuộc chiến với tử thần ở các đơn vị hồi sức tích cực sơ sinh lại càng cam go hơn khi bệnh nhân là những sinh linh bé nhỏ vừa chào đời. Tại Khoa Hồi sức tích cực sơ sinh, Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa mỗi ngày tiếp nhận từ 40 đến 90 trẻ sơ sinh bị bệnh lý, sinh non, nhẹ cân cần được chăm sóc, điều trị tích cực. Bệnh lý ở trẻ sơ sinh thường diễn tiến rất nhanh, trở nặng trong thời gian ngắn, đòi hỏi sự theo dõi, can thiệp liên tục, tỉ mỉ.

Những ngày tết các y, bác sĩ, điều dưỡng tại đây không chỉ chăm sóc y tế mà còn đồng hành cùng các gia đình trong hành trình giành giật sự sống cho con trẻ. Tiếp nhận mỗi bệnh nhi vào Khoa Hồi sức tích cực sơ sinh, các thầy thuốc nhận lấy sự trông đợi rất lớn từ gia đình các bé.

Anh Đỗ Đình Đức ở xã Thiệu Hóa chia sẻ khi con sinh non nặng chỉ hơn 1,2kg, phải nằm trong khu chăm sóc đặc biệt: “Ban đầu gia đình rất hoang mang, lo lắng. Nhưng được các y, bác sĩ động viên, tận tình chăm sóc cho cháu, chúng tôi cũng yên tâm hơn”.

Với điều dưỡng Nguyễn Thị Hải, hơn 10 năm gắn bó với Khoa Hồi sức tích cực sơ sinh, Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa, trực tết đã trở thành điều quen thuộc. “Những ngày đầu cũng có chút chạnh lòng, nhưng càng gắn bó với nghề, tôi càng hiểu rằng đây là sự lựa chọn của mình. Được chứng kiến sự thay đổi, tiến triển tốt lên từng ngày của em bé là niềm vui mừng lớn nhất của chúng tôi. Sau một thời gian chăm sóc, điều trị, những em bé được về với gia đình, chúng tôi cũng vỡ òa niềm hạnh phúc”, chị Hải chia sẻ.

Không chỉ ở tuyến tỉnh, tại các bệnh viện tuyến cơ sở, không khí trực tết cũng luôn căng thẳng. Bác sĩ Đỗ Đức Hưng, Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Nghi Sơn, cho biết, bệnh viện đã tăng cường thêm nhân lực cho khoa, chuẩn bị đầy đủ phương tiện, thuốc men để sẵn sàng tiếp nhận các tình huống khẩn cấp, đặc biệt là tai nạn giao thông và các ca bệnh nặng đột xuất.

Ở bên ngoài những bữa cơm sum họp đang chờ người thân. Còn trong bệnh viện, dưới ánh đèn trắng, những y, bác sĩ vẫn lặng lẽ làm việc, chạy đua từng phút giây với tử thần. Họ đón tết theo cách rất riêng, bằng những ca trực xuyên đêm, bằng mồ hôi và trách nhiệm.

