Tình quân dân thắp sáng bản vùng cao

Giữa đại ngàn phía Tây của tỉnh, bản Tứ Chiềng, xã Yên Khương - nơi sinh sống chủ yếu của đồng bào dân tộc Thái với 108 hộ, trên 515 nhân khẩu - hiện lên như một điểm sáng nơi phên dậu Tổ quốc.

Đồn Biên phòng Yên Khương triển khai thực hiện mô hình “Trồng lúa nếp hạt cau thí điểm” tại bản Tứ Chiềng.

Thế nhưng ít ai biết rằng, nơi đây từng là địa bàn hiểm trở, giao thông cách trở, đời sống kinh tế phụ thuộc nhiều vào sản xuất nông nghiệp nhỏ lẻ khiến tỷ lệ hộ nghèo ở mức cao. Cùng với đó, trình độ dân trí, tập quán canh tác lạc hậu, nhiều hộ dân còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại... là rào cản khiến bản làng chậm phát triển. Và cũng chính trong gian khó ấy, tình quân dân lại càng được hun đúc và tỏa sáng. Những năm gần đây, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Yên Khương đã bám bản, bám dân, cùng ăn, cùng ở, cùng làm với bà con. Họ không chỉ thực hiện nhiệm vụ bảo vệ đường biên, cột mốc, mà còn trực tiếp tham gia phát triển kinh tế, nâng cao đời sống cho người dân. Hàng nghìn con giống, cây trồng như vịt, mận, đào, chè... đã được trao tận tay người dân, mở ra sinh kế mới cho nhiều hộ gia đình.

Ông Lò Văn Trung, bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận bản, cho biết: "Trước đây đường sá đi lại vất vả, nhiều hộ còn thiếu ăn. Khi có bộ đội biên phòng (BĐBP) giúp đỡ, hướng dẫn làm ăn, hỗ trợ con giống, cây trồng, đời sống của bà con đã khá lên rõ rệt. Bà con trong bản tin tưởng và coi bộ đội như người thân trong gia đình".

Thực hiện kế hoạch của Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh về xây dựng kế hoạch “Bản sáng vùng biên”, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Yên Khương đã phối hợp chặt chẽ, thống nhất với cấp ủy, chính quyền địa phương trong chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện, hỗ trợ giúp đỡ bản Tứ Chiềng. Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Yên Khương phân công các tổ, đội công tác xuống bám nắm địa bàn, phối hợp cùng Đảng ủy, UBND xã lồng ghép tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên nắm được mục đích, ý nghĩa của mô hình “Bản sáng vùng biên”.

Điểm nổi bật của mô hình là sự gắn kết chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng - an ninh. Các chương trình “Xuân biên phòng- Ấm lòng dân bản”, “Tết nhân ái”, “Trung thu- Đêm hội trăng rằm” đã lan tỏa yêu thương đến người dân. Theo đó, đã có 6 ngôi nhà được sửa chữa, xây mới bằng 115 ngày công của cán bộ, chiến sĩ. Những con đường bản làng thêm sáng với 20 đèn năng lượng mặt trời. Màu xanh được hồi sinh từ 500 cây mận, đào. Sinh kế mới hình thành từ mô hình trồng lúa nếp hạt cau trên 3ha, với 27 hộ dân tham gia và hàng ngàn con giống, vật nuôi, thức ăn, phân bón được trao tặng cho bà con dân bản... Cuối năm 2025, cổng chào của bản và 8 đèn năng lượng mặt trời tiếp tục được lắp đặt từ nguồn kinh phí do Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn tài trợ và một phần kinh phí địa phương trị giá gần 100 triệu đồng, không chỉ làm đẹp cảnh quan mà còn khắc họa dấu ấn bền lâu của mô hình “Bản sáng vùng biên” nơi phên dậu Tổ quốc. Dưới ánh đèn năng lượng mặt trời, người dân không còn e ngại khi đêm xuống. Trẻ em có điều kiện học tập tốt hơn, sinh hoạt cộng đồng thêm sôi nổi.

Ở Tứ Chiềng hôm nay, hình ảnh người lính biên phòng đã trở nên thân thuộc như người thân trong mỗi gia đình. Họ không chỉ là người bảo vệ biên cương, mà còn là chỗ dựa tinh thần của Nhân dân. Tình quân dân nơi đây được vun đắp từ những việc làm giản dị như cùng nhau trồng cây, sửa nhà, dạy chữ, chia sẻ khó khăn...

Từ một bản làng còn nhiều thiếu thốn, Tứ Chiềng đang từng ngày thay da đổi thịt. Và trên hành trình ấy, tình quân dân vẫn luôn là sợi dây bền chặt, kết nối ý chí, niềm tin và khát vọng vươn lên ở miền biên viễn của Tổ quốc.

Bài và ảnh: Hoàng Lan