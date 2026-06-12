Khép lại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Sáng 12/6, các thí sinh trên cả nước đã hoàn thành hai môn thi tự chọn, chính thức khép lại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sau hai ngày diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế. Bước ra khỏi phòng thi, nhiều thí sinh không giấu được niềm vui, sự nhẹ nhõm xen lẫn những cảm xúc bồi hồi khi khép lại hành trình 12 năm đèn sách.

Video: Khép lại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Tại các điểm thi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, không khí sau giờ thi trở nên sôi động hơn thường lệ. Những tiếng cười, những cái ôm chúc mừng và những bức ảnh lưu niệm cùng bạn bè, thầy cô đã tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ của tuổi học trò.

Sau thời gian dài ôn luyện căng thẳng và hai ngày thi với áp lực lớn, phần lớn thí sinh đều cảm thấy như vừa trút bỏ được gánh nặng.

Em Hoàng Cẩm Tú, học sinh trường THPT Đông Sơn 1 chia sẻ: “Khi nộp bài thi môn cuối cùng, em cảm thấy rất nhẹ nhõm. Dù kết quả thế nào thì em cũng đã cố gắng hết sức”.

Theo nhận định của nhiều thí sinh, các môn thi tự chọn năm nay bám sát chương trình học và định hướng ôn tập. Đề thi vừa đảm bảo yêu cầu xét tốt nghiệp, vừa có những câu hỏi mang tính phân loại để phục vụ công tác tuyển sinh Đại học.

Em Lê Đăng Toản cho biết, bản thân khá hài lòng với kết quả làm bài ở các môn tự chọn. “Sau khi hoàn thành kỳ thi em cảm thấy khá là hài lòng. Ngay bây giờ, về nhà em sẽ dành thời gian nghỉ ngơi, vui chơi để tự thưởng cho mình sau cả một năm học ôn luyện căng thẳng”.

Nhiều phụ huynh cũng có mặt tại các điểm thi từ sớm để chờ đón con em hoàn thành kỳ thi quan trọng. Khi thấy con bước ra khỏi cổng trường với nụ cười trên môi, nhiều phụ huynh không giấu được niềm xúc động.

Bên cạnh niềm vui vì hoàn thành kỳ thi, nhiều thí sinh cũng dành thời gian lưu lại những kỷ niệm cuối cùng bên bạn bè và thầy cô. Những tấm ảnh tập thể, những lời chúc dành cho nhau hay những cái bắt tay hẹn gặp lại đã tạo nên bầu không khí đầy cảm xúc tại các điểm thi.

Đối với nhiều học sinh lớp 12, kỳ thi tốt nghiệp THPT không chỉ là cuộc kiểm tra kiến thức sau 12 năm đèn sách mà còn là dấu mốc quan trọng trên hành trình trưởng thành, mở ra những lựa chọn cho tương lai.

Sau kỳ thi, mỗi học sinh sẽ lựa chọn cho mình một hướng đi riêng, từ cánh cửa Đại học, Cao đẳng đến các cơ hội học nghề và việc làm khác.

Theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sẽ được công bố vào 8 giờ sáng ngày 1/7. Sau khi có điểm thi, việc xét công nhận tốt nghiệp THPT sẽ được hoàn thành chậm nhất vào ngày 3/7.

Đối với những thí sinh có nhu cầu phúc khảo bài thi, thời gian nộp đơn phúc khảo tại các đơn vị đăng ký dự thi được thực hiện từ ngày 1 đến ngày 5/7. Các thí sinh sẽ nhận giấy chứng nhận kết quả thi và học bạ chậm nhất vào ngày 7/7 để phục vụ việc đăng ký xét tuyển vào các trường Đại học, Cao đẳng.

Khép lại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, điều đọng lại rõ nét nhất là những nụ cười và ánh mắt đầy hy vọng của các thí sinh. Sau những ngày tháng miệt mài học tập và ôn luyện, các em đã hoàn thành một trong những kỳ thi quan trọng nhất của tuổi học trò.

Trước mắt là những dự định mới, những cánh cửa mới đang chờ được mở ra. Còn lúc này, điều mà nhiều thí sinh mong muốn nhất là được nghỉ ngơi, tận hưởng những ngày hè đầu tiên và hồi hộp chờ đón kết quả của hành trình nỗ lực suốt 12 năm học tập.

Hoàng Đông - Phương Đỗ