Ra quân phát quang hành lang lưới điện, bảo đảm an toàn mùa mưa bão 2026

Ngày 12/6, tại xã Triệu Lộc, UBND xã Triệu Lộc phối hợp với Điện lực Hoằng Hóa - Công ty Điện lực Thanh Hóa tổ chức lễ ra quân chặt dọn cây cối trong và ngoài hành lang an toàn lưới điện nhằm phòng ngừa sự cố, bảo đảm vận hành an toàn hệ thống điện trước mùa mưa bão năm 2026.

Các đơn vị tại lễ ra quân nhằm phòng ngừa sự cố, bảo đảm vận hành an toàn hệ thống điện trước mùa mưa bão năm 2026.

Hoạt động được triển khai nhằm thực hiện Kết luận số 233/TB-UBND ngày 1/6/2026 của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm về xử lý vi phạm hành lang an toàn lưới điện và chặt dọn cây phòng ngừa sự cố trước mùa mưa bão; Công văn số 4052/BCT-ATMT của Bộ Công Thương và Văn bản số 2368/PCTH-AT của Công ty Điện lực Thanh Hóa về tăng cường bảo vệ hành lang an toàn lưới điện.

Ông Tống Trần Anh, Phó Chủ tịch UBND xã Triệu Lộc.

Phát biểu tại lễ ra quân, Ông Tống Trần Anh, Phó Chủ tịch UBND xã Triệu Lộc nhấn mạnh, mùa mưa bão năm nay được dự báo diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến vận hành lưới điện. Vì vậy, công tác bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cần có sự vào cuộc của chính quyền địa phương, ngành Điện và người dân. Cùng với việc xử lý vi phạm hành lang an toàn lưới điện, đơn vị sẽ đẩy mạnh các nội dung tuyên truyền về bảo vệ hành lang an toàn lưới điện; sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả.

Một điểm có nguy cơ ảnh hưởng đến hành lang an toàn lưới điện trên địa bàn xã Triệu Lộc.

Ông Hoàng Hải, Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa và lãnh đạo xã Triệu Lộc trực tiếp chỉ đạo công tác giải phóng hành lang an toàn lưới điện ngay sau lễ ra quân.

Nhân viên Điện lực Hoằng Hóa chặt tỉa cây tại các vị trí trọng điểm có nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn lưới điện.

Ban Chỉ huy Quân sự xã tham gia xử lý các vị trí trọng điểm có nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn lưới điện.

Theo rà soát của Điện lực Hoằng Hóa, trên địa bàn xã Triệu Lộc hiện còn 3 vị trí cây ngoài hành lang có nguy cơ đổ vào đường dây điện nếu không được xử lý kịp thời. Ngay sau lễ ra quân, Công ty Điện lực Thanh Hóa và các đơn vị phối hợp đã huy động cán bộ, nhân viên cùng lực lượng công an, quân sự, dân quân tự vệ, đoàn thanh niên và người dân trên địa bàn xã triển khai chặt dọn cây cối tại các vị trí trọng điểm có nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn lưới điện.

Ngay sau lễ ra quân, toàn bộ cây ngoài hành lang có nguy cơ đổ vào đường dây điện đã được xử lý dứt điểm.

Cùng với lễ ra quân chặt dọn cây cối trong và ngoài hành lang an toàn lưới điện, ngay trong kỳ nghỉ hè này, Công ty Điện lực Thanh Hóa và UBND xã Triệu Lộc sẽ tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các em học sinh kỹ năng phòng tránh tai nạn điện, không thả diều, câu cá hoặc vui chơi gần đường dây điện và các công trình điện nhằm đảm bảo an toàn cho bản thân và cộng đồng.

Ông Hoàng Hải, Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa.

Chia sẻ tại lễ ra quân, ông Hoàng Hải, Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa cho biết, việc xử lý cây cối có nguy cơ vi phạm hành lang lưới điện là giải pháp quan trọng nhằm phòng ngừa sự cố, bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định trong mùa mưa bão. Do đó, ông đề nghị các địa phương phối hợp tuyên truyền, vận động người dân chấp hành quy định về bảo vệ hành lang lưới điện, góp phần nâng cao độ tin cậy cung cấp điện và giảm thiểu sự cố do thiên tai.

Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa cũng kêu gọi các hộ dân tích cực phối hợp với ngành Điện trong công tác xử lý cây cối có nguy cơ ảnh hưởng đến lưới điện; không trồng cây cao trong hành lang bảo vệ an toàn lưới điện, không dựng công trình hoặc thực hiện các hoạt động có nguy cơ gây mất an toàn vận hành hệ thống điện, qua đó, góp phần nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, hạn chế thấp nhất các sự cố do thiên tai gây ra, bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đời sống Nhân dân trên địa bàn trong mùa mưa bão năm 2026.

Nguyễn Lương