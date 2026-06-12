Tham khảo phổ điểm để đăng ký xét tuyển đại học như thế nào?

Phổ điểm là nguồn thông tin hữu ích các thí sinh có thể tham khảo và cân nhắc khi quyết định đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào đại học, cao đẳng.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại điểm thi Trường THPT Cầm Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh: Văn An)

Phổ điểm là căn cứ để thí sinh chọn trường có khả năng đậu cao nhất

Phổ điểm thi là một bảng thống kê hoặc biểu đồ thể hiện sự phân bố điểm số của các thí sinh trong một kỳ thi. Thông qua phổ điểm có thể đánh giá mức độ khó, dễ của kỳ thi.

Tùy thuộc vào đề thi và chất lượng của thí sinh từng năm mà sẽ có biểu đồ hiển thị phổ điểm khác nhau. Vì thế, phổ điểm từng năm sẽ là căn cứ để thí sinh chọn trường phù hợp và có khả năng đậu cao nhất.

Phổ điểm của các khối thi cũng sẽ phản ánh tình hình xét tuyển tại trường đại học có xét khối thi đó. Nếu số lượng thí sinh đạt mức điểm nhất định ở các khối xét tuyển, nhiều trường tuyển khối thi đó sẽ có xu hướng tuyển đủ số lượng thí sinh đạt điểm cao. Các thí sinh ít hơn số điểm nhất định đó sẽ ít có cơ hội để đăng ký vào các trường đại học xét tuyển khối đó, nên xem xét để lựa chọn các trường khác phù hợp với năng lực hơn.

Ví dụ, nếu các khối A, A1 có phổ điểm đa phần ở mức trên 15 điểm, thì các trường tuyển khối A và A1 sẽ có đủ số lượng thí sinh đạt trên 15 điểm. Do đó, những thí sinh đạt 14 điểm, hoặc 14,5 điểm ít có cơ hội để đăng ký vào đại học, nên tính đến việc chọn lựa các trường cao đẳng phù hợp với năng lực, sở trường. Nếu phổ điểm khối D thấp hơn mức 15 điểm tương đối lớn, thì các thí sinh đạt 14 điểm hoặc 14,5 điểm (môn Ngoại ngữ chưa nhân đôi) sẽ có cơ hội đăng ký và dễ trúng tuyển vào đại học. Nếu với phổ điểm khối C, đỉnh phổ điểm ở mức 15 điểm, nhưng độ dốc phía điểm cao thoải hơn phía điểm thấp, chứng tỏ nhiều thí sinh đạt trên 15 điểm, do đó cơ hội cho các thí sinh đạt 15 điểm đăng ký vào đại học khối C là không cao.

Công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 vào ngày 1/7

Theo Công văn số 1257/BGDĐT-QLCL của Bộ Giáo dục và Đào tạo, điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sẽ được công bố vào 8h ngày 1/7.

Các Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ hoàn thành việc xét công nhận tốt nghiệp THPT chậm nhất vào ngày 3/7 và công bố kết quả tốt nghiệp trước ngày 4/7.

Đối với những thí sinh có nguyện vọng phúc khảo bài thi, thời gian nộp đơn kéo dài từ ngày 1/7 đến hết ngày 5/7. Công tác phúc khảo sẽ hoàn thành chậm nhất vào ngày 20/7, kết quả xét công nhận tốt nghiệp sau phúc khảo được công bố trước ngày 23/7.

Phổ điểm thi tốt nghiệp các môn năm 2025

NM