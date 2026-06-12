Hội LHPN phường Bỉm Sơn trao 70 suất quà cho trẻ em mồ côi, hoàn cảnh khó khăn

Thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026-2031 và kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001 - 28/6/2026), sáng 12/6, Hội LHPN phường Bỉm Sơn tổ chức Chương trình “Chia sẻ yêu thương - Gắn kết mái ấm”.

Các đồng chí lãnh đạo phường Bỉm Sơn và Hội LHPN tỉnh, các nhà hảo tâm, mẹ đỡ đầu tặng quà và chụp ảnh lưu niệm với các cháu

Tại chương trình, Hội LHPN phường Bỉm Sơn phối hợp với các “Mẹ đỡ đầu”, nhà hảo tâm, cơ quan, đơn vị trao 70 suất quà cho trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Mỗi suất quà trị giá 800.000 đồng, gồm tiền mặt, ba lô và sách vở.

Đại diện lãnh đạo phường Bỉm Sơn và Hội LHPN phường trao khen thưởng cho các cá nhân đã có những đóng góp tích cực thực hiện chương trình “Mẹ đỡ đầu - Kết nối yêu thương”.

Nhân dịp này, Hội LHPN phường Bỉm Sơn khen thưởng 2 tập thể, 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình “Mẹ đỡ đầu - Kết nối yêu thương”; tổng kết và trao giải Cuộc thi “Khoảnh khắc yêu thương - Gắn kết mái ấm” năm 2026.

Ban tổ chức đã trao giải cho 15 tác phẩm xuất sắc, gồm: 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 5 giải Khuyến khích và 4 giải chuyên đề.

Lãnh đạo phường Bỉm Sơn và Hội LHPN tỉnh trao khen thưởng tác giả tham gia cuộc thi Cuộc thi “Khoảnh khắc yêu thương - Gắn kết mái ấm”.

Chương trình góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, trách nhiệm của các cấp hội phụ nữ, nhà hảo tâm và cộng đồng trong chăm lo trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời tôn vinh những giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam.

Lê Hà