Cao điểm “100 ngày đêm” hoàn thành trường nội trú vùng biên

Những ngày đầu tháng 6, trên các công trường xây dựng trường nội trú liên cấp ở vùng biên Thanh Hóa tiếng máy vang lên liên tục từ sáng sớm đến chiều muộn, thậm chí cả đêm khuya. Hàng trăm công nhân cùng nhiều mũi thi công đang chạy đua với thời gian để hoàn thành các công trình trước năm học 2026-2027.

Trường Nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Bát Mọt đang dần thành hình sau hơn 7 tháng thi công.

Chạy đua với thời gian

Tại công trường xây dựng Trường Nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Yên Khương, xã Yên Khương, lịch làm việc của công nhân được điều chỉnh linh hoạt để vừa đáp ứng tiến độ, vừa đảm bảo sức khỏe người lao động. Tranh thủ làm sáng sớm và đêm muộn, hàng chục máy móc cùng nhiều tổ, đội công nhân được huy động để tăng tốc trước khi bước vào cao điểm mùa mưa miền núi.

Dự án được khởi công từ đầu tháng 1/2026, có tổng mức đầu tư hơn 123,8 tỷ đồng do Ban Quản lý Dự án Đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa làm chủ đầu tư, Tổng Công ty CP Công trình Viettel là đơn vị thi công. Sau 6 tháng triển khai, khối lượng thực hiện đạt hơn 40% giá trị hợp đồng. Nhiều hạng mục đã thi công lên tầng mái và đang hoàn thiện phần xây thô.

Ông Nguyễn Quốc Cường, cán bộ kỹ thuật Tổng Công ty CP Công trình Viettel cho biết đơn vị đang tổ chức 4 mũi thi công với từ 80 đến gần 200 công nhân làm việc liên tục. Nhà thầu chủ động tăng ca, tăng kíp, dự trữ vật liệu xây dựng nhằm hạn chế ảnh hưởng của thời tiết, quyết tâm hoàn thành công trình trước ngày 15/8 để kịp phục vụ năm học mới.

Cùng với Yên Khương, công trình Trường Nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Bát Mọt cũng đang được tăng tốc thi công. Dự án có tổng mức đầu tư 170 tỷ đồng, quy mô khoảng 1,8ha do Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng khu vực Thường Xuân làm chủ đầu tư, Tổng Công ty 789 - Bộ Quốc phòng là đơn vị thi công. Sau hơn 7 tháng triển khai, khối lượng thực hiện dự án đạt khoảng 45%. Các hạng mục như khu lớp học, nhà hiệu bộ, thư viện, nhà đa năng, khu nội trú, bán trú học sinh, nhà công vụ giáo viên đang dần thành hình.

Theo đại diện đơn vị thi công, địa hình vùng biên hiểm trở, giao thông khó khăn cùng thời tiết thất thường là những thách thức lớn nhất đối với dự án. Tuy nhiên, nhà thầu đang huy động tối đa nhân lực, máy móc, triển khai đồng thời nhiều mũi thi công để bảo đảm tiến độ đề ra.

Đồng thuận từ cơ sở

Phía sau những công trường đang ngày đêm tăng tốc là sự đồng lòng của chính quyền, nhà trường và người dân các xã biên giới. Chính sự đồng thuận ấy đã trở thành một trong những yếu tố quan trọng giúp các dự án trường nội trú liên cấp được triển khai nhanh chóng, thuận lợi. Tại xã Sơn Thủy, khi chủ trương đầu tư trường nội trú liên cấp được triển khai, người dân đã đón nhận bằng sự phấn khởi và kỳ vọng.

Theo ông Hà Hoàng Thanh Tâm, Trưởng Phòng Kinh tế xã Sơn Thủy, ngay sau khi phương án thực hiện được lãnh đạo tỉnh thống nhất, địa phương khẩn trương phối hợp với chủ đầu tư và đơn vị thi công triển khai công tác giải phóng mặt bằng. Chỉ trong vòng 5 ngày, toàn bộ mặt bằng phục vụ dự án đã được bàn giao sạch cho nhà thầu. Nhiều hộ dân tự nguyện chặt hạ cây cối, bàn giao đất chỉ sau 2 ngày vận động. Không có những kiến nghị kéo dài hay những băn khoăn về quyền lợi riêng, bởi ai cũng hiểu rằng phía sau công trình ấy là cơ hội học tập tốt hơn cho con em mình. Sự đồng thuận của người dân đã giúp dự án có được mặt bằng sạch trong thời gian ngắn, tạo tiền đề để công trình khởi công đúng kế hoạch.

Ở xã Bát Mọt, sự đồng hành của địa phương không chỉ dừng lại ở việc bàn giao mặt bằng. Để hỗ trợ đơn vị thi công, chính quyền xã còn chủ động bố trí nơi ăn ở ngay tại địa bàn cho công nhân, giúp giảm thời gian di chuyển và tạo điều kiện để các tổ, đội thi công duy trì nhịp độ làm việc liên tục.

Theo ông Vi Thành Chung, Phó Chủ tịch UBND xã Bát Mọt, địa phương xác định đây là công trình có ý nghĩa đặc biệt đối với tương lai của học sinh vùng biên. Khi hoàn thành, ngôi trường mới sẽ đáp ứng nhu cầu học tập, nội trú và bán trú cho khoảng 750 học sinh, góp phần cải thiện điều kiện học tập và nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn.

Nếu chính quyền và người dân tạo điều kiện cho công trình được triển khai thì các nhà trường cũng sẵn sàng chia sẻ khó khăn để nhường chỗ cho tương lai. Tại Yên Khương, để có mặt bằng xây dựng trường mới, toàn bộ học sinh Trường THCS Yên Khương được chuyển về học tại khu nhà công vụ UBND xã; học sinh Trường Tiểu học Yên Khương phải chia thành nhiều điểm học tại nhà văn hóa thôn và mượn thêm phòng học của trường mầm non. Điều kiện dạy và học tạm thời còn nhiều thiếu thốn, song giáo viên, phụ huynh và học sinh đều đồng thuận. Thầy Lê Đức Thỏa, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Yên Khương chia sẻ: "Việc được đầu tư xây dựng trường nội trú mới là mong mỏi của nhiều thế hệ giáo viên và học sinh địa phương. Vì vậy, dù phải học tạm trong điều kiện chưa đầy đủ, mọi người vẫn sẵn sàng vượt khó để công trình được triển khai đúng tiến độ".

Quyết tâm về đích trước năm học mới

Việc xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền đang được triển khai đồng bộ trên phạm vi cả nước theo chủ trương của Bộ Chính trị. Ngày 18/7/2025 Bộ Chính trị ban hành Thông báo số 81-TB/TW thống nhất chủ trương đầu tư xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền. Tiếp đó, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 298/NQ-CP xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, cấp bách nhằm bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục, thu hẹp khoảng cách vùng miền và tạo nguồn nhân lực chất lượng cho các địa phương vùng biên. Để bảo đảm các công trình hoàn thành đúng tiến độ, mới đây Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện số 42/CĐ-TTg yêu cầu các địa phương triển khai “chiến dịch 100 ngày đêm cao điểm”, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, bám sát tiến độ từng ngày, từng tuần để hoàn thành 100 trường học trước ngày 30/8/2026.

Đối với Thanh Hóa, Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo các chủ đầu tư tiếp tục đôn đốc nhà thầu huy động tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị; tổ chức thi công bảo đảm tiến độ, chất lượng, phấn đấu hoàn thành 6 trường nội trú liên cấp khởi công năm 2025 trước ngày 15/8/2026 để kịp đưa vào sử dụng trong năm học mới.

Từ những công trường đang ngày đêm rộn tiếng máy, những ngôi trường mới đang dần hiện hữu trên các xã biên giới Thanh Hóa. Cuộc chạy đua “100 ngày đêm” không đơn thuần là cuộc đua về tiến độ xây dựng, mà còn là hành trình hiện thực hóa khát vọng nâng cao dân trí, tạo cơ hội học tập bình đẳng cho học sinh vùng khó khăn.

Bài và ảnh: Hương Quỳnh