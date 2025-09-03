Tình hình trật tự, an toàn giao thông dịp 2/9 cơ bản bảo đảm tốt

Ngày 2/9, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho biết, trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh vừa qua, tình hình trật tự an toàn giao thông trên cả nước cơ bản bảo đảm tốt; tai nạn giao thông giảm sâu ở cả 3 tiêu chí (số vụ, số người chết và số người bị thương) so với năm 2024, không xảy ra tai nạn đặc biệt nghiêm trọng.

Ảnh minh họa.

Theo Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Lê Kim Thành, trong 4 ngày nghỉ vừa qua, cả nước xảy ra 204 vụ tai nạn giao thông, làm chết 116 người, bị thương 128 người, giảm hơn 29% về số vụ, hơn 25% về số người chết và hơn 37% số người bị thương so với 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh năm 2024.

Theo báo cáo của Văn phòng Bộ Công an, trong kỳ nghỉ Quốc khánh, lực lượng chức năng phát hiện, xử lý hơn 38.000 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông, xử phạt gần 90 tỷ đồng; tước bằng lái gần 1.200 trường hợp; trong đó, vi phạm về nồng độ cồn gần 7.000 trường hợp; vi phạm về tốc độ 9.850 trường hợp,...

Ông Lê Kim Thành đánh giá, dịp nghỉ Lễ Quốc khánh năm 2025, công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông được thực hiện chủ động, đồng bộ, hiệu quả; các lực lượng chức năng duy trì mức độ ứng trực cao, phối hợp chặt chẽ với phân luồng hiệu quả.

Việc phân luồng tại Hà Nội được thực hiện bài bản, hạn chế đúng phương tiện, bảo đảm trật tự phục vụ lễ diễu binh, diễu hành. Tuy nhiên, do lưu lượng phương tiện tăng cao, tình trạng ùn tắc giao thông vẫn xảy ra tại các tuyến cửa ngõ, vành đai và đường cao tốc trọng điểm tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh trong ngày đầu và ngày cuối nghỉ lễ.

Kỳ nghỉ lễ năm nay, lượng khách di chuyển bằng đường bộ, hàng không đều tăng cao.

Tại Hà Nội, lượng người và phương tiện đổ về tham quan Triển lãm Thành tựu đất nước tăng vọt, khiến đoạn đường từ đầu Quốc lộ 5 tới khu vực triển lãm xảy ra ùn tắc nhiều giờ.

Theo Báo Nhân Dân