Tín dụng chính sách - nguồn lực thoát nghèo bền vững

Nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đã trở thành “điểm tựa” quan trọng giúp nhiều hộ nông dân trên địa bàn các xã: Thường Xuân, Luận Thành, Tân Thành, Xuân Chinh, Thắng Lộc... đầu tư phát triển sản xuất, từng bước nâng cao thu nhập và ổn định cuộc sống. Từ chăn nuôi, trồng trọt đến phát triển du lịch cộng đồng, dòng vốn ưu đãi đang góp phần tạo chuyển biến tích cực trong bức tranh kinh tế nông thôn của các xã miền núi.

Kiểm tra tình hình sử dụng vốn tín dụng chính sách tại xã Lương Sơn.

Chúng tôi cùng cán bộ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Thường Xuân (NHCSXH Thường Xuân) đến thăm gia đình bà Lê Thị Nguyên ở thôn Xương, xã Thắng Lộc khi bà đang tất bật thu cắt cỏ, dọn chuồng, cho trâu ăn. Được biết gia đình bà Nguyên thuộc hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn của địa phương, được NHCSXH Thường Xuân tạo điều kiện cho vay 100 triệu đồng chương trình hộ nghèo đầu tư phát triển chăn nuôi. Nhờ sự “tiếp sức” của nguồn vốn tín dụng chính sách, gia đình bà đã có thu nhập ổn định, từng bước thoát nghèo bền vững. Bà Nguyên khẳng định: “Nếu không có vốn ưu đãi, chắc chắn chúng tôi khó có điều kiện phát triển kinh tế ổn định như hôm nay”.

Cũng ở thôn Xương, xã Thắng Lộc, gia đình bà Lang Thị Tuấn cũng đã xây dựng nên cơ nghiệp vững vàng cho gia đình. Bà Tuấn cho biết: “Tôi may mắn được NHCSXH Thường Xuân tạo điều kiện cho vay 100 triệu đồng từ nguồn vốn cho vay hộ sản xuất, kinh doanh vùng khó khăn nên có cơ hội mở rộng sản xuất, phát triển chăn nuôi, trồng rừng với tổng diện tích 5,1ha, tạo thu nhập ổn định cho gia đình”.

Không chỉ có gia đình bà Nguyên, bà Tuấn, câu chuyện vay vốn chính sách thoát nghèo là của hàng chục nghìn hộ dân thuộc các xã: Thường Xuân, Luận Thành, Tân Thành, Xuân Chinh, Thắng Lộc. Nhờ nguồn vốn ưu đãi, các gia đình mạnh dạn đầu tư phát triển chăn nuôi, trồng rừng, xây dựng cơ sở vật chất phục vụ sản xuất, từ đó nâng cao thu nhập bền vững. Ngoài chăn nuôi truyền thống, nhiều hộ sử dụng vốn tín dụng chính sách để khởi nghiệp với các mô hình như du lịch homestay và dịch vụ cộng đồng, góp phần tạo việc làm và phát triển kinh tế địa phương, giúp tăng thu nhập và giảm tỷ lệ hộ nghèo bền vững.

Với phương châm: “Không để ai bị bỏ lại phía sau trên hành trình giảm nghèo”, thời gian qua, NHCSXH Thường Xuân đã tích cực phối hợp với địa phương rà soát, nắm bắt nhu cầu vay vốn của các đối tượng thuộc diện thụ hưởng nhằm kịp thời hỗ trợ. Bên cạnh đó, phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị, xã hội thực hiện đầy đủ các nội dung ủy thác, chú trọng lồng ghép các chương trình, dự án với các chương trình vay vốn. Nhờ đó, chất lượng tín dụng ổn định, nguồn vốn sử dụng đúng mục đích mang lại hiệu quả cao. Bám sát chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và căn cứ các kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW của Ban Bí thư về nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách xã hội trong giai đoạn mới, Phòng giao dịch đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương ban hành các văn bản chỉ đạo, kiện toàn Ban chỉ đạo xã, duy trì 100% điểm giao dịch tại xã, bảo đảm hoạt động thông suốt sau sáp nhập.

Tính đến trung tuần tháng 3/2026, tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách của NHCSXH Thường Xuân đạt gần 823 tỷ đồng, thực hiện 15 chương trình tín dụng với 14.073 hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách khác đang vay vốn. Để nguồn vốn phát huy hiệu quả, NHCSXH Thường Xuân đã phối hợp chặt chẽ với các tổ chức hội, đoàn thể như hội nông dân, hội LHPN, đoàn thanh niên, hội cựu chiến binh trong việc quản lý và hướng dẫn sử dụng vốn. Ngân hàng đã thực hiện ký hợp đồng ủy thác với các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã theo quy định. Thông qua các tổ chức nhận ủy thác, công tác bình xét cho vay đã được thực hiện công khai, dân chủ, đúng đối tượng. Đồng thời tăng cường giám sát, đôn đốc trả nợ, trả lãi đúng kỳ hạn. Thông qua sinh hoạt tổ tiết kiệm và vay vốn, cán bộ tín dụng và tổ trưởng vừa tuyên truyền chủ trương, chính sách tín dụng ưu đãi, vừa hướng dẫn hội viên cách làm ăn hiệu quả. Nhờ đó, nhiều hội viên mạnh dạn vay vốn phát triển chăn nuôi, trồng trọt, làm du lịch cộng đồng, từng bước vươn lên thoát nghèo.

Giám đốc NHCSXH Thường Xuân Đỗ Hoài Nam, cho biết: “Chúng tôi luôn bám sát cơ sở, nắm bắt nhu cầu thực tế của người dân để triển khai các chương trình tín dụng phù hợp, giúp người dân sử dụng vốn đúng mục đích và phát huy hiệu quả cao nhất. Nhiều mô hình kinh tế hiệu quả được hình thành, tạo việc làm ổn định cho hàng nghìn lao động nông thôn. Nguồn vốn tín dụng chính sách đã đáp ứng được phần lớn nhu cầu sản xuất, kinh doanh, tạo sinh kế, việc làm và phục vụ đời sống, sinh hoạt của hộ nghèo, góp phần cải thiện, ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân và thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, giữ vững an ninh chính trị và phát triển kinh tế - xã hội địa phương”.

Dòng vốn ưu đãi từ NHCSXH Thường Xuân được truyền tải kịp thời, minh bạch, đúng đối tượng đã và đang trở thành điểm tựa quan trọng, góp phần thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng, từng bước hiện thực hóa mục tiêu giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội tại các địa phương.

Bài và ảnh: Minh Hà